Finaliza el segundo turno del Campamento Tecnológico de Verano “Aventura STEM: Viaxe no Tempo” en el Campus Industrial de Ferrol

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La vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares, y el director del Campus Industrial de Ferrol, Marcos Míguez, despidieron, la última hora de la mañana de este viernes, a los 51 chicos y chicas, de entre 6 y 16 años, que participaron, a lo largo de esta semana, en el segundo turno del Campamento Tecnológico de Verano “Aventura STEM: Viaxe no Tempo” que organizó, por tercero año consecutivo, Play Code Academy en colaboración con el Campus Industrial de Ferrol.

El primero turno de esta propuesta lúdico-formativa tuvo lugar del 24 al 26 de junio y reunió a 33 niños y niñas. La Facultad de Humanidades y Documentación y el Edificio de Apoyo al Estudio fueron los espacios en los que la chavalada aprendió a programar drones para mapear yacimientos arqueológicos, construyó robots pintores para ayudarle la artistas muy conocidos y conocidas en nuestros días y desarrolló sistemas de alerta para proteger nuestros refugios prehistóricos.

Los chicos y chicas participantes reforzaron sus habilidades en programación, robótica y ciencia trabajando con herramientas como la robótica con LEGO, Arduino, drones, Micro:Bit; Edison, Delightex o con el diseño y la impresión 3D.



