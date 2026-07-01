El Campus Industrial de Ferrol acoge, por primera vez, el Campus Tecnológico Interuniversitario “Compartindo o Norte 2026”

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El Campus Industrial de Ferrol acoge, desde este miércoles, día 1 de julio, y hasta el próximo día 8 , el Campus Tecnológico Interuniversitario “Compartindo o Norte 2026”, una experiencia formativa e inclusiva dirigida a chicos y chicas de entre 18 y 35 años con discapacidad intelectual, del desarrollo y/o del espectro autista.

Es la primera vez que la ciudad departamental acoge una iniciativa de estas características, organizada por la Universidade da Coruña (UDC) y la Universidad de Cantabria (UC), en colaboración con la Fundación ONCE y con la financiación del fondo Social Europeo Plus (FSE+), en el marco de la convocatoria «Campus de verano UNIVERSIDAD 2026». En esta primera edición participan un total de 30 jóvenes y chicas. De ellos, 21 son estudiantes del Programa Espacio Compartido de la Universidade da Coruña (UDC), mientras que los nueve restantes pertenecen al Programa UNIDIVERSIDAD de la Universidad de Cantabria (UC). Durante su estancia en Ferrol, todo el alumnado participante en este campamento tecnológico interuniversitario estará alojado en la Residencia Universitaria, situada en calle Sánchez Barcaiztegui.

A lo largo de los próximos ocho días, el programa ofrecerá una combinación de formación práctica, actividades culturales, deportivas y de convivencia, orientada al desarrollo integral de las personas participantes. Entre las propuestas figuran talleres STEAM centrados en la impresión 3D, la robótica y el diseño de videojuegos, además de la elaboración de un proyecto colaborativo final, denominado «Ciencia Compartida». El programa incorporará también formación en habilidades personales y sociales, abordando cuestiones como la comunicación asertiva, la gestión emocional, la oratoria y el trabajo en equipo, con el objetivo de dotar a las personas participantes de herramientas útiles para su vida personal y profesional.

A la programación formativa, impartida por profesorado vinculado al Programa Espacio Compartido de la Universidade da Coruña (UDC), junto con personal de Gazapo Xestión (Narón) y de la Fundación Enki (A Coruña), se suman también diversas actividades culturales, deportivas y de ocio en Ferrol y en su comarca. Entre ellas figuran una recepción institucional en el Ayuntamiento de Ferrol, visitas a Exponav y al Arsenal, varios recorridos guiados por la ciudad – uno de ellos al barrio de Canido – así como excursiones a A Fervenza del Belelle, a la playa de Ares o a O Castelo de San Felipe, además de iniciativas de deporte adaptado.

Hace falta destacar también la visita a O Castro de Esmelle, conocido entre la vecindad como Tralocastro, guiada por el director de la Cátedra de Arqueología y Educación Patrimonial y profesor de la Facultad de Humanidades y Documentación del Campus Industrial de Ferrol, Juan Luis Montero Fenollós. La programación se completará con una actividad terapéutica con caballos, organizada en colaboración con Equiocio Ferrol, que contribuirá a mejorar las habilidades físicas, cognitivas, emocionales y sociales de las personas participantes.

El Campus Tecnológico Interuniversitario “Compartindo o Norte 2026” concluirá con la presentación de los proyectos desarrollados por el alumnado participante. Seguidamente tendrá lugar el acto de graduación y la entrega de diplomas acreditativos, expedidos por la Fundación Universidade da Coruña (FUAC) y por la Universidad de Cantabria (UC).

En el acto de bienvenida, la vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares, expresó su “más profundo agradecimiento” a todas las instituciones y entidades que se implicaron en la organización de este campus, “mostrando que la colaboración es la mejor herramienta para construir una sociedad más justa e inclusiva”. Además, tanto ella como la directora del Programa Espacio Compartido, Montse Muriano, subrayaron que esta iniciativa le permite a la Universidade da Coruña (UDC) reafirmar su compromiso con la responsabilidad social, la inclusión y la igualdad de oportunidades, “promoviendo programas que integran la formación universitaria, la innovación y la participación activa en la comunidad”. Foto: la vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares, y la directora del Programa Espacio Compartido de la Universidade da Coruña (UDC), Montse Muriano, recibieron, este miércoles, a los 30 jóvenes y chicas que participan en este Campamento Tecnológico Interuniversitario “Compartiendo el Norte 2026”, en la Residencia Universitaria, situada en calle Sánchez Barcáiztegui.



