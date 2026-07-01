O Campus Industrial de Ferrol acolle unha nova edición do Curso Carlos Gurméndez centrada na identidade e na gobernanza de Galicia

A vicerreitora do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares; o concelleiro de Cultura, José Antonio Ponte Far; a presidenta do Club de Prensa de Ferrol, Julia Díaz; e as directoras do curso Carlos Gurméndez, a catedrática de Historia de Ensinanza Secundaria e de Bacharelato, Esperanza Piñeiro, e a profesora da Facultade de Ciencias do Traballo, Asunción L. Arranz, inauguraron, a primeira hora da mañá deste mércores, no Salón de Actos Concepción Arenal do Campus Industrial de Ferrol, a XXVII edición deste curso de
pensamento e comunicación titulado “Galicia, identidade e gobernanza no mundo actual”.
Ao comezo da súa intervención, a vicerreitora do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares, quixo recoñecer o labor realizado polo Club de Prensa, entidade impulsora desta iniciativa, a prol do xornalismo e das
persoas que exercen esta profesión. Ao seu xuízo, unha das grandes virtudes do Curso Carlos Gurméndez é, precisamente, a de crear, durante tres días, “un espazo de reflexión colectiva, pausada e profunda”, converténdose unha vez máis “nun punto de encontro entre a universidade e a sociedade, entre o coñecemento e a divulgación e entre a reflexión académica e o debate público”.
Algo que, tal e como ela mesma sinalou, conecta directamente co espírito do Campus Industrial de Ferrol e dunha universidade pública, “coa misión de formar persoas críticas, responsables e comprometidas coa sociedade da que
forman parte”.
Pola súa banda, o concelleiro de Cultura, José Antonio Ponte Far, lembrou a figura de Carlos Gurméndez destacando o seu perfil profesional, “caracterizado pola unha habilidade innata para xulgar o pasado e o presente”, así como súa calidade humana.
Na súa quenda de intervención, a presidenta do Club de Prensa de Ferrol, Julia Díaz, explicou que logo de analizar os desafíos da globalización, a nova orde mundial e os retos das migracións, “era totalmente necesario volver a Galicia para falarmos da súa identidade e da súa gobernanza”. Do mesmo xeito, a codirectora e catedrática de Historia de Ensinanza Secundaria e de Bacharelato, Esperanza Piñeiro, lembrou a primeira edición deste curso, coa localidade de Pontedeume como escenario, e presentou esta edición como unha homenaxe a Luis Mera, falecido en 2015.
Para rematar, a codirectora do Curso Carlos Gurméndez e profesora da Facultade de Ciencias do Traballo, Asunción L. Arranz, fixo referencia á “ilustre ferrolá” que dá nome ao Salón de Actos do campus, Concepción Arenal, “quen nos ensinou que a verdadeira xestión pública non se basea na frialdade do castigo nin no control, senón na xustiza social”. Ao lembrar unha das máximas desta escritora e activista, “abride as escolas e pecharanse os cárceres”, a docente da Universidade da Coruña (UDC) subliñou que Concepción Arenal non só reclamaba unha reforma penitenciaria, “senón que estaba a ditar unha lección maxistral sobre gobernanza humana, a mellor política é sempre a que integra, a que educa e a que coida das persoas”.
Unha proposta formativa e divulgativa con destacadas figuras do ámbito académico, cultural e institucional galego
O Curso de Pensamento e Comunicación Carlos Gurméndez deu comezo, ás 10:30 horas, coa conferencia do exreitor da Universidade de Santiago de Compostela (USC) e expresidente do Consello da Cultura Galega (CCG),
Ramón Villares, titulada “Galicia non se entende sen América”. Ás 12:00 horas interveu do presidente da Real Academia Galega (RAG) e catedrático de Filoloxía Galega e Portuguesa da Universidade de Santiago de Compostela (USC), Henrique Monteagudo, quen pronunciou o relatorio “Cultura, lingua e identidade. Os retos de futuro da lingua galega”.
Xa pola tarde, ás 16:30 horas, tomou a palabra o director da Fundación Juana de Vega e profesor do Departamento de Empresa, Economía Financieira e Contabilidade da Universidade da Coruña (UDC), José Manuel Andrade, quen pronunciou a conferencia “A Galicia rural: identidade, territorio e gobernanza nun país en transformación”.
Ás 17:30 horas foi a quenda do director do Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (IGADI) e profesor da Facultade de Humanidades e Documentación, Christoph Schreinmoser, co relatorio “Galicia no mundo: acción exterior, desafíos e oportunidades”.
Este xoves
Na xornada do xoves 2 de xullo, ás 10:00 horas, intervirá a escritora e profesora da Facultade de Filoloxía da Universidade da Coruña (UDC), Pilar García Negro, coa conferencia “Unha literatura excelsa no contexto dunha
lingua sen normalidade”. Ás 11:00 horas, falará o expresidente da Xunta de Galicia e catedrático emérito de Economía Aplicada da Universidade da Coruña(UDC), Fernando González Laxe, quen pronunciará o relatorio “Condutas, racionalidade, lóxicas e conflitos no sector pesqueiro-marisqueiro”.
A última conferencia da mañá, centrada nas “vidas paralelas” de Óliver Laxe e Lois Patiño, terá lugar ás 12:30 horas da man do filósofo e profesor da Facultade de Humanidades e Documentación, Alberto Sucasas. A partir das 16:30 horas, o programa inclúe o relatorio do dramaturgo e artista plástico
Francisco Oti, titulado “Teatro e identidade no espazo político e social de Galiza”, así como unha actuación musical a cargo de Xoán Rubia e María Manuela.
Para rematar, o venres 3 de xullo, a partir das 10:00 horas, intervirán a catedrática de Historia de Ensinanza Secundaria e de Bacharelato, Esperanza Piñeiro, e a profesora da Facultade de Ciencias do Traballo, Asunción L. Arranz, quen falarán sobre o imaxinario popular galego e as especificidades do dereito galego, respectivamente.