El presidente de la APFSC, José Antonio Álvarez Vidal, sitúa el proyecto de SAIC en Ferrol como un hito

La llegada del grupo SAIC al puerto exterior de Ferrol marca el inicio de una nueva etapa para la infraestructura portuaria y para el desarrollo industrial del norte de Galicia. Así lo ha asegurado el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao-APFSC, José Antonio Álvarez Vidal, que ha destacado que el desembarco de los primeros vehículos de la marca MG constituye un «hito» dentro de un proyecto mucho más ambicioso que aspira a situar a Ferrol como un referente logístico e industrial.

Durante una entrevista concedida a COPE Ferrol, Álvarez Vidal ha explicado que el atraque del buque previsto para este miércoles, con alrededor de 700 vehículos MG a bordo, permitirá demostrar la capacidad operativa del puerto para responder a las exigencias de un proyecto de dimensión internacional.

El presidente ha señalado que las instalaciones están preparadas para afrontar esta primera operativa y ha subrayado que el objetivo es acreditar que Ferrol puede convertirse en un nodo logístico de referencia para SAIC en Europa. No obstante, ha insistido en que la descarga de vehículos representa únicamente el primer paso de una iniciativa de mayor alcance que contempla el desarrollo de actividad industrial vinculada al sector de la automoción.

En este sentido, ha defendido que el proyecto trasciende el ámbito estrictamente portuario y tendrá impacto sobre el conjunto del norte de Galicia, favoreciendo la creación de un ecosistema industrial y logístico con la participación de las distintas administraciones y del tejido empresarial.

Álvarez Vidal ha destacado que el momento actual es especialmente favorable gracias a la implicación del Gobierno central, la Xunta de Galicia, las administraciones locales y los agentes económicos, una colaboración que ha tachado de imprescindible para materializar una iniciativa de gran complejidad y elevada capacidad transformadora.

ACCESO FERROVIARIO

Entre las prioridades de su mandato ha situado también la culminación del acceso ferroviario al puerto exterior, una infraestructura que calificó de «imprescindible» para consolidar la competitividad de la dársena y facilitar la captación de nuevos tráficos y operadores logísticos.

Según ha explicado, la obra portuaria afronta ya su fase final y, una vez completada la conexión que corresponde ejecutar a Adif, el puerto dispondrá de una intermodalidad que permitirá dar un salto cualitativo tanto en el tráfico de contenedores como en las nuevas operaciones vinculadas al sector de la automoción.

El nuevo presidente ha manifestado que su principal objetivo es reforzar el papel del puerto como gran polo logístico e industrial, aprovechando unas condiciones que considera especialmente favorables, como su ubicación estratégica en las rutas marítimas entre el sur de Europa y el norte del continente, el calado del puerto exterior y la disponibilidad de infraestructuras con capacidad para seguir creciendo.

Además del incremento de mercancías, Álvarez Vidal ha defendido que el verdadero valor del puerto reside en su capacidad para generar empleo, atraer inversiones y dinamizar la economía comarcal.

En este contexto, ha apuntado que el desarrollo del proyecto de SAIC puede impulsar la demanda de profesionales cualificados, fortalecer los centros de formación de Ferrolterra y favorecer el crecimiento de una amplia red de empresas auxiliares, siguiendo el modelo desarrollado en torno a la industria de la automoción en otras zonas de Galicia.

UN FERROLANO

Sin embargo, el presidente ha apelado a la prudencia y ha recordado que la consolidación del proyecto exigirá tiempo, planificación y el cumplimiento de todas las fases previstas, aunque se ha mostrado convencido de que los pasos que se están dando permiten afrontar el futuro con optimismo.

Durante la entrevista, Álvarez Vidal también ha expresado la satisfacción personal que supone asumir la presidencia de la Autoridad Portuaria como ferrolano y miembro de una familia estrechamente vinculada históricamente a la construcción naval, un legado que ha asegurado vivir con orgullo y responsabilidad.

Como mensaje final, ha hecho un llamamiento a la colaboración de todas las administraciones, del empresariado y de la sociedad para aprovechar una oportunidad histórica y que puede situar a Ferrol como una de las principales puertas de entrada de la industria de la automoción en Europa.