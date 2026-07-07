La histórica Marcha Conmemorativa de Brión celebrará su 35ª edición el próximo 23 de agosto

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Ferrol volverá a revivir uno de los episodios más destacados de su historia con la celebración, el próximo 23 de agosto, del 226º aniversario de la Batalla de Brión y de la 35ª Marcha Conmemorativa, una cita ya consolidada en el calendario estival de la ciudad.

La concejala de Turismo, Maica García, presentó este martes la programación de un evento organizado por los Comuneiros do Chá de Brión-Doniños y la Asociación de Veciños Castelao de Brión, con la colaboración del Concello de Ferrol.

Una recreación histórica entre San Felipe y Brión

La jornada comenzará a las 10:00 horas con la salida en lancha desde el muelle de Curuxeiras hasta el Castelo de San Felipe. Desde allí partirá una ruta de senderismo de aproximadamente 12 kilómetros, mientras que, a las 12:00 horas, comenzará desde el local de la Asociación de Vecinos Castelao de Brión la marcha protagonizada por «os defensores», que recrearán la resistencia de los ferrolanos frente al ataque de las tropas británicas en los montes de Brión y Doniños.

La actividad pretende recordar los acontecimientos históricos que tuvieron lugar en 1800, cuando los vecinos lograron frenar el desembarco británico y defender la ciudad.

Brión Folk completará la programación

Como complemento a la marcha conmemorativa, entre los días 21 y 23 de agosto se celebrará una nueva edición del Brión Folk, que tendrá como escenario el campo de la fiesta de la Asociación de Vecinos de Brión.

El festival ofrecerá una programación dirigida a todos los públicos, con conciertos, talleres, actividades participativas y juegos tradicionales para el público infantil.

Con esta doble propuesta, Ferrol volverá a combinar historia, naturaleza, música y participación ciudadana en una de las citas más representativas del verano, que cada año reúne a vecinos y visitantes para recordar uno de los episodios más emblemáticos de la defensa de la ciudad.