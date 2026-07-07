Seitura 22 aprueba un presupuesto de más de 223.000 euros para desarrollar su actividad en 2026

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El Grupo de Desenvolvemento Rural Seitura 22 ha aprobado un presupuesto de 223.050,11 euros para desarrollar su programación durante el ejercicio 2026.

La decisión fue adoptada en la asamblea general de la entidad, celebrada este lunes y presidida por el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela.

Más de 2,4 millones de inversión a través de las ayudas Leader

Durante la reunión también se realizó un balance de la primera convocatoria de ayudas para la ejecución de proyectos al amparo de la Intervención Leader, cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) dentro del Plan Estratéxico da PAC 2023-2027 (PEPAC).

En la convocatoria de 2025 fueron aprobadas ayudas para 14 proyectos, que movilizan una inversión global de 2.412.322,48 euros y recibirán subvenciones Leader por un importe conjunto de 377.202,45 euros.

Proyectos empresariales en distintos sectores

Entre las iniciativas beneficiarias figuran proyectos vinculados a la agricultura, la ganadería, la industria alimentaria, el turismo y los servicios.

Las ayudas permitirán impulsar actuaciones como un proyecto de agricultura regenerativa de Raíces da Costa Ártabra, la adquisición de una furgoneta y equipos de conservación de alimentos para Montefaro Pedrachá, un proyecto agroecológico de Ganadería Roidiz, nuevos invernaderos para Eiras de Ares, mejoras en el Centro Agarimo, equipamiento para una nueva nave de Montajes Fertri, una industria alimentaria dedicada a la elaboración de chocolate, una instalación para suministro de combustible y un centro hípico promovido por Equo Alalma.

Proyectos de cooperación en el medio rural

La asamblea también repasó las iniciativas de cooperación desarrolladas en el marco del programa Leader. Entre ellas figuran proyectos como Conectando biodiversidade, centrado en mejorar el acceso a la información sobre los espacios de la Rede Natura; actuaciones de compostaje descentralizado e inserción sociolaboral; además de los programas Nó Rural, Redenerxía y Escape rural: experiencias de turismo no medio rural.

El Grupo de Desenvolvemento Rural Seitura 22 continuará durante 2026 impulsando actuaciones destinadas al desarrollo económico, social y ambiental del medio rural a través de estas líneas de financiación europea.