APFSC habilita 150 plazas para seguir la procesión de la Virgen del Carmen desde el mar

7 julio, 2026 Dejar un comentario 130 Vistas

El organismo portuario reserva la embarcación Rías Altas Uno para que la ciudadanía pueda acompañar en la travesía a la patrona de las gentes del mar el 16 de julio. Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 12 de julio, o hasta completar el aforo, a través de la web de la APFSC www. apfsc.es

Fuente APFSC foto archivo

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao- APFSC rinde homenaje, un año más, a la patrona de las gentes del mar. Lo hace con la celebración, por quinto año consecutivo, de la procesión marítima en honor a la Virgen del Carmen el próximo 16 de julio a partir de las 19:00 horas.

Fuente APFSC foto archivo

Un evento que se ha convertido ya en toda una tradición en Ferrol y que organiza en colaboración con la comunidad portuaria. El organismo portuario invita de nuevo a la ciudadanía a participar en la procesión marítima.

Con este objetivo se habilita la embarcación “Rías Altas Uno” con un total de 150 plazas. Las personas interesadas en acompañar a la Virgen en su travesía por el mar deberán inscribirse, a partir de este martes 7 de julio, a través de la web oficial de la Autoridad Portuaria (www. apfsc.es) y rellenar el formulario habilitado. Al tratarse de un aforo limitado, el plazo permanecerá abierto hasta el 12 de julio o hasta completar las 150 plazas y se seguirá el orden de inscripción.

Los ciudadanos que finalmente participen en la travesía deberán presentarse en la dársena de Curuxeiras, el día 16 a las 18:15 horas con el DNI para poder embarcar en el “Rías Altas Uno” y realizar el recorrido por la ría. Además, se habilitarán espacios para poder seguir la procesión también desde tierra.

Los actos del día del Carmen comenzarán a las 19:00 horas con la salida de la Virgen en procesión desde la capilla del Arsenal. A las 19:30 horas dará comienzo la procesión marítima por la ría que durará aproximadamente una hora e incluirá la ofrenda floral para volver a continuación al puerto de Ferrol. Desde ahí la imagen de la Virgen saldrá de nuevo en procesión hacia la iglesia de Nuestra Señora del Socorro.

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