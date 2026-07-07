APFSC habilita 150 plazas para seguir la procesión de la Virgen del Carmen desde el mar

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El organismo portuario reserva la embarcación “Rías Altas Uno” para que la ciudadanía pueda acompañar en la travesía a la patrona de las gentes del mar el 16 de julio. Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 12 de julio, o hasta completar el aforo, a través de la web de la APFSC www. apfsc.es

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao- APFSC rinde homenaje, un año más, a la patrona de las gentes del mar. Lo hace con la celebración, por quinto año consecutivo, de la procesión marítima en honor a la Virgen del Carmen el próximo 16 de julio a partir de las 19:00 horas.

Un evento que se ha convertido ya en toda una tradición en Ferrol y que organiza en colaboración con la comunidad portuaria. El organismo portuario invita de nuevo a la ciudadanía a participar en la procesión marítima.

Con este objetivo se habilita la embarcación “Rías Altas Uno” con un total de 150 plazas. Las personas interesadas en acompañar a la Virgen en su travesía por el mar deberán inscribirse, a partir de este martes 7 de julio, a través de la web oficial de la Autoridad Portuaria (www. apfsc.es) y rellenar el formulario habilitado. Al tratarse de un aforo limitado, el plazo permanecerá abierto hasta el 12 de julio o hasta completar las 150 plazas y se seguirá el orden de inscripción.

Los ciudadanos que finalmente participen en la travesía deberán presentarse en la dársena de Curuxeiras, el día 16 a las 18:15 horas con el DNI para poder embarcar en el “Rías Altas Uno” y realizar el recorrido por la ría. Además, se habilitarán espacios para poder seguir la procesión también desde tierra.

Los actos del día del Carmen comenzarán a las 19:00 horas con la salida de la Virgen en procesión desde la capilla del Arsenal. A las 19:30 horas dará comienzo la procesión marítima por la ría que durará aproximadamente una hora e incluirá la ofrenda floral para volver a continuación al puerto de Ferrol. Desde ahí la imagen de la Virgen saldrá de nuevo en procesión hacia la iglesia de Nuestra Señora del Socorro.