El festival Marola! celebrará su tercera edición en Ferrol con conciertos de The Mean Devils y Tesouro

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Los Jardines de Herrera volverán a convertirse este verano en escenario del festival Marola!, una cita que alcanza su tercera edición apostando por la música en directo y la puesta en valor del patrimonio histórico de Ferrol.

El evento, promovido por Embora Producións con la colaboración del Concello de Ferrol, la Xunta de Galicia y la Armada Española, se celebrará los días 25 y 26 de julio, con conciertos programados a las 13:30 horas.

Un festival que une cultura y patrimonio

Marola! nació con el objetivo de acercar al público propuestas musicales emergentes en espacios patrimoniales vinculados al Camino de Santiago, en este caso al Camino Inglés.

Los Jardines de Herrera volverán a ser el escenario elegido para esta iniciativa, un enclave que también mantiene una estrecha vinculación con la Armada y con la historia de la ciudad.

Desde la organización destacan que el festival busca ofrecer una experiencia diferente, en la que la música y el patrimonio dialoguen en un entorno singular.

The Mean Devils abrirán el festival

La programación comenzará el sábado 25 de julio con la actuación de The Mean Devils, formación nacida en Oporto en el año 2000 y considerada una de las referencias internacionales del rockabilly, el rhythm & blues y el garage rock.

A lo largo de su trayectoria, el grupo ha actuado en festivales y salas de toda Europa, además de realizar varias giras por Estados Unidos y compartir escenario con figuras históricas del rockabilly como Billy Lee Riley. Entre sus trabajos destaca el álbum A Date with Devils, producido por Liam Watson.

Tesouro cerrará la programación

El domingo 26 de julio será el turno de Tesouro, proyecto musical formado por Aser Álvarez, Carlos Rego y Dani Alonso, tras la desaparición de la banda Burgas Beat. Su primer disco, Aquí conmigo, recibió una buena acogida por parte de la crítica y fue incluido en varias listas de los mejores álbumes publicados en 2022.

Con esta tercera edición, Marola! consolida su propuesta de combinar patrimonio, música y cultura en uno de los espacios más emblemáticos de Ferrol, reforzando además la programación cultural del verano en la ciudad.