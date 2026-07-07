Exponav acoge este miércoles en Ferrol la exposición «Eclipsarte. O camiño do Sol»

7 julio, 2026 Dejar un comentario 346 Vistas

 
El miércoles  8 de julio a las 19 horas se inaugura la exposición » Eclipsarte. O camiño do Sol» en el Museo de la Construcción Naval en Ferrol. Una muestra colectiva en la que participan más de artistas gallegos, con obras en diferentes disciplinas en las que el hilo conductor  es el  Eclipse  total  de sol  y el Camino de Santiago.
 
El 12 de agosto tendrá lugar un hecho histórico: Un eclipse total de sol, siendo Galicia un lugar privilegiado para observarlo; este hecho unido a la relevancia del Camino de Santiago, en concreto el Camino Inglés que tiene su itinerario delante de este museo, un referente europeo en su temática, convierten a este exposición  en un proyecto especifico en el que convergen dos temáticas,  a las que nos acercaremos a través de la  interpretación personal de cada uno de los artistas:
 
Los peregrinos de Abel Barandela, Alvaro de la Vega, Barreira, Fernando Pereira, Fernando Yañez, Fondevila, Honorio, Julio Seijas, Manolo Amor,  Montse Pernas,  Novais,  Sofia Piñeiro, Tino Canicoba, Violeta Bernardo y  Xabier Cano. Los paisajes del camino con el sol como protagonista en la obra  de Antonio Abad, Carlos Barcón,  Carmen Alberto, Carmen Soto, Julio Sanjurjo, Manuel  Carballeira, Mila Vázquez, Noa Persán,  Pedro Rascado, Peña  Romay,  Rebeca Novo, Roberto  Marín y  Teresa Puy. 
 
La huella del  camino en las instalaciones  de Alberto Gulias, Lomarti e Isabel Alonso. El peso del camino en la escultura de Marcos López. La naturaleza en la escultura  de Marta Aramendia, Vitor Ribeiro y la obra de Corín Cervera. Heterocromía  de un eclipse de Fernando Patiño, el eclipse de Xermán Refojo, la memoria del eclipse de Xoan Vila.  El humor en «Sol y sombra» de Jorge Espiral, el universo en las obras de Maria Jose Leira  y Jesus Otero Yglesas,  los bocetos y el proceso de trabajo de la Epifania de Oscar Aldonza en la Catedral de Santiago y, la  poesia de Baldo Ramos.
 
Esta  muestra comisariada por Cristina Carballedo Penelas, podrá visitarse en la Sala Carlos III del Museo de la Construcción Naval en Ferrol  hasta el 30 de agosto. Un espacio que como en otros proyectos, adquiere un especial protagonismo por su importancia patrimonial, un edificio del siglo XVIII,  donde estaban instaladas  las antiguas herrerías de  Carlos III en la ciudad departamental, que forma parte del golfo ártabro  denominado por  los romanos como Portus Magnus Artabrorum.

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