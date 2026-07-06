Bruno García presenta la nueva junta directiva de O Parrulo Ferrol para liderar una nueva etapa del club

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O Parrulo Ferrol presentó este lunes la nueva junta directiva que encabezará el proyecto de la entidad durante los próximos años, con Bruno García como presidente y David García como director general. El acto, celebrado en el pabellón de A Malata, sirvió para dar a conocer el organigrama que dirigirá el club en esta nueva etapa, en un evento en el que también estuvo presente el nuevo embajador de la entidad, Adri.

El nuevo presidente aseguró que el objetivo es dar continuidad a los 48 años de historia del club mediante una estructura profesionalizada que permita seguir creciendo tanto dentro como fuera de la pista.

Una estructura dividida en áreas especializadas

Bruno García explicó que la nueva junta directiva está integrada por profesionales con responsabilidades claramente definidas, organizados en diferentes áreas de trabajo.

El club contará con un área deportiva; un área económica, financiera y legal; un área de marketing, negocio y comunicación; un área social, protocolo y peñas; un área operativa y de eventos; además de la Fundación.

En el apartado deportivo también se ha diseñado una estructura específica que incluirá áreas de metodología, scouting y captación, preparación física y fisioterapia, así como psicología y orientación.

A ello se suma una organización diferenciada para la Escuela, liderada por su director Óscar Vigo, con responsables de las distintas etapas formativas y de la sección femenina, junto a la dirección deportiva del primer equipo, que llevará el también entrenador Gerard Casas.

La composición de la nueva junta directiva

Además de Bruno García como presidente y David García como director general, la nueva directiva contará con tres vicepresidencias.

Javier Martínez asumirá la vicepresidencia del área deportiva, Tomás Llao estará al frente del área social y Jesús Beceiro dirigirá el área operativa.

Cada uno de estos departamentos estará respaldado por diferentes responsables y asesores especializados en ámbitos como metodología, psicología, gestión deportiva, marketing, protocolo, peñas, eventos o captación de talento.

Un proyecto para seguir creciendo

Durante su intervención, Bruno García aseguró que el nuevo organigrama pretende dotar al club de una estructura sólida y preparada para afrontar los retos del futuro.

El presidente señaló que el objetivo es continuar creciendo en todas las áreas de la entidad y consolidar a O Parrulo Ferrol como una referencia tanto en el fútbol sala gallego como en el ámbito nacional.

Reconocimiento a la anterior directiva

Bruno García tuvo también palabras de agradecimiento para la junta directiva saliente, presidida por Julio Martínez, por la colaboración prestada durante el proceso de transición.

El nuevo máximo dirigente destacó la importancia de dar continuidad al trabajo realizado durante los últimos años y aseguró que la intención es construir sobre los cimientos ya existentes para seguir impulsando el crecimiento del club.

David García destaca el trabajo realizado para formar el nuevo equipo

El director general, David García, reconoció que la configuración de la nueva junta directiva supuso un importante esfuerzo debido a la necesidad de reunir perfiles muy diversos.

Según explicó, las últimas semanas estuvieron marcadas por un intenso trabajo para definir la estructura y asignar responsabilidades, agradeciendo la implicación de todas las personas que aceptaron formar parte del proyecto.

Un mensaje de confianza a la afición

La presentación concluyó con un mensaje dirigido a la masa social del club. Bruno García trasladó a la afición un mensaje de ilusión y tranquilidad, asegurando que la nueva directiva trabajará para que O Parrulo Ferrol continúe creciendo tanto en el rendimiento deportivo como en la formación de jugadores, manteniendo el objetivo de seguir siendo un referente dentro y fuera de Galicia.