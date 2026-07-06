Neda activa a iniciativa para fomentar o uso de bolsas reutilizables para ir ao súper

6 julio, 2026 Dejar un comentario 123 Vistas

Fuente Concello de Neda/ Responsable Covirán Muchiqueira con las bolsas

O Concello de Neda inicia este martes a acción simbólica “Dille adeus ao plástico”, en colaboración cos supermercados do municipio.

Fuente Concello de Neda/ Responsable Covirán Celina con las bolsas

A proposta chega ese día ao Covirán Celina e ao Covirán Muchiqueira.

Os primeiros vinte clientes que o 7 de xullo fagan compra por máis de 20 euros, levaranse a casa unha das bolsas de algodón reciclado que regalará a administración local para fomentar o uso de bolsas reutilizables.

A iniciativa, incluída na campaña municipal sobre residuos “Reducir, reutilizar e reciclar está nas túas mans” continuará con idéntica dinámica este xoves no Ultramarinos Somozas e no Eroski city, e finalizará o sábado no Claudio expréss do Puntal.

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