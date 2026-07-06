Ferrol licita la construcción de un nuevo skatepark en Canido con una inversión de 160.000 euros

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El Concello de Ferrol ha aprobado la licitación para la construcción de un nuevo skatepark en el parque Antón Varela, en el barrio de Canido, una actuación que supondrá una inversión de 159.899,41 euros.

El proyecto, aprobado este lunes por la junta de gobierno local, está cofinanciado al 50 % por la Vicepresidencia Primeira, Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia, en virtud del convenio de colaboración suscrito entre ambas administraciones.

Un nuevo espacio para responder a la demanda de los aficionados

La nueva instalación complementará la pista de skate ya existente en A Malata y permitirá ampliar la red municipal de equipamientos deportivos destinados a los deportes urbanos.

Con este proyecto, el Concello pretende dar respuesta a una demanda histórica de la comunidad del skate, ofreciendo un espacio específico para la práctica de esta disciplina, que forma parte del programa olímpico desde los Juegos Olímpicos de Tokio.

El skatepark se ubicará en el parque Antón Varela, un espacio verde de más de 5.700 metros cuadrados situado entre las calles Mayola y Poeta Pérez Parallé, elegido por sus dimensiones y su integración en el entorno urbano.

Una skateplaza para la modalidad street

El proyecto contempla la construcción de una instalación destinada a la práctica del skateboarding en la modalidad street, mediante un diseño tipo skateplaza, concebido para integrarse en el parque.

La actuación consistirá en la ejecución de una amplia plataforma de granito sobre la que se distribuirán distintos módulos y elementos que permitirán realizar recorridos continuos en ambos sentidos, favoreciendo una práctica dinámica y segura.

Una instalación abierta todo el año

El futuro skatepark tendrá una planta rectangular de 53,28 metros de longitud y 7,40 metros de anchura. El acceso principal se realizará desde la calle Poeta Pérez Parallé mediante un itinerario peatonal.

La infraestructura estará preparada para su utilización durante todo el año y permitirá seguir ampliando la oferta deportiva municipal con un espacio accesible e integrado en el parque Antón Varela.

El plazo de ejecución previsto para las obras será de cuatro meses, una vez se adjudique el contrato.