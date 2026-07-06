La Diputación adquiere el antiguo edificio de Banesto como su nueva sede en Ferrol

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El inmueble, situado en la esquina de la calle Rubalcava con la calle Magdalena, será reformado para acoger servicios tributarios, espacio de coworking, sala de reuniones, auditorio y usos institucionales.

La Diputación de A Coruña acaba de adjudicar el contrato para la adquisición del inmueble que acogerá su nueva sede institucional en Ferrol, un compromiso anunciado por el presidente provincial, Valentín González Formoso, a finales del año 2025.

El contrato fue adjudicado a la empresa Nuvoo 21 S.L. por un importe de 930.000 euros, el que supone un ahorro de 195.300 euros con respecto al presupuesto máximo previsto para esta actuación. El inmueble elegido es el antiguo edificio de Banesto, situado en el número 12 de la calle Rubalcava, en la esquina con la calle Magdalena, en un emplazamiento céntrico del barrio de la Magdalena.

El edificio cuenta con una superficie total de 1.147 metros cuadrados construidos y 964 metros cuadrados útiles, distribuidos en planta semisotano, planta baja, dos plantas altas y bajo cubierta. Se trata de un inmueble histórico, construido en el año 1950, que tradicionalmente acogió oficinas de una entidad bancaria en buena parte de sus plantas.

Con la adquisición de este edificio, la Diputación da un nuevo paso para reforzar su presencia institucional en Ferrol y aportar los servicios provinciales a la ciudadanía de la ciudad y de la comarca. La nueva sede permitirá disponer de un espacio propio, moderno y funcional, en el que se integrarán servicios administrativos y tributarios, así como nuevos usos vinculados a la actividad económica, cultural y social.

A partir de ahora, la Diputación iniciará los trámites necesarios para ejecutar las obras de reforma interior del inmueble, con el objetivo de adaptarlo a las necesidades de la institución provincial y a los usos previstos. El proyecto permitirá acondicionar el edificio como sed institucional y contará además con una oficina tributaria, espacio de coworking que se integrará en la red provincial, salas de reuniones, auditorio y aula de formación, además de espacios para actividades públicas y usos institucionales.

La futura sede contará con un área de recaudación de alrededor de 200 metros cuadrados, con zona de espera, espacio de atención al público y trabajo, despacho independiente para la jefatura de zona, almacén y archivo, aseos accesibles y dependencias auxiliares. También se prevé habilitar un espacio de trabajo colaborativo de unos 100 metros cuadrados, una sala de reuniones y un auditorio o aula de formación con capacidad para alrededor de 75 personas.

Destaca el buen estado de conservación del edificio, la iluminación y ventilación natural en todas las plantas, su doble fachada y la existencia de una gran doble altura interior entre la planta baja y la primera, el que ofrece amplias posibilidades para su adaptación a los nuevos usos públicos.

El inmueble está catalogado dentro del Plan Especial de Protección y Rehabilitación del barrio de la Magdalena como edificio de características singulares. Según los informes técnicos incorporados al expediente, las obras necesarias para su adaptación al uso dotacional previsto están permitidas por su nivel de catalogación y el inmueble resulta adecuado para los fines institucionales previstos por la Diputación.

Formoso destacó que esta nueva sed “es un compromiso cumplido con Ferrol” y subrayó que “la Diputación quiere estar más presente en la ciudad, con servicios útiles para la ciudadanía y con un edificio que también pueda contribuir a la dinamización social, cultural y económica de la ciudad”.

El presidente provincial recordó que este proyecto forma parte de la apuesta de la Diputación por Ferrol y por su comarca, en la que la institución provincial viene desarrollando importantes inversiones en los últimos años en ámbitos como las infraestructuras viarias, los equipamientos sociales, el deporte o la cultura.

“Con esta nueva sede, la Diputación estará más próxima y será más visible y más útil para la ciudadanía de Ferrol y de toda la comarca. La sede va a permitir mejorar la atención a la ciudadanía y reforzar los servicios provinciales”, afirmó Formoso.