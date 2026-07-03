AXF lanza un nuevo alfabeto solidario en lengua de signos para fomentar la inclusión

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La Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra (AXF) pone en marcha una nueva iniciativa solidaria con la que pretende acercar la Lengua de Signos a la ciudadanía y, al mismo tiempo, recaudar fondos para continuar desarrollando sus proyectos de apoyo a las personas sordas.

Se trata del «Alfabeto en Lengua de Signos Solidario», un material didáctico e ilustrado pensado para que cualquier persona pueda aprender de forma sencilla el alfabeto dactilológico a través de divertidas ilustraciones de animales.

Su diseño lo convierte en un recurso ideal para familias, centros educativos, profesionales y todas aquellas personas interesadas en iniciarse en la Lengua de Signos.

Con un precio solidario de 3 euros, la recaudación obtenida contribuirá al desarrollo de las actividades que la AXF lleva a cabo durante todo el año para promover la accesibilidad, la inclusión y la sensibilización sobre la realidad de las personas sordas.

Desde la asociación destacan que cada compra supone mucho más que adquirir un material educativo, ya que representa un apoyo directo a los proyectos sociales que impulsan desde la entidad y ayuda a seguir construyendo una sociedad más accesible para todas las personas.

El alfabeto puede adquirirse en el local de la Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra, situado en el Centro Comercial Porta Nova, Bajos 103-105, 15403 Ferrol.

Bajo el lema «Aprende, comunícate, colabora», la AXF invita a toda la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa solidaria y descubrir que aprender Lengua de Signos es también una forma de fomentar la igualdad de oportunidades y derribar barreras de comunicación.