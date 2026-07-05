Fallece un motorista, vecino de Fene, en un accidente de tráfico en As Pontes

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Un motorista de 58 años, J.M.C. vecino de Sillobre, Fene, falleció pasadas las seis de la tarde de este domingo en un accidente de tráfico en la rotonda, kilómetro 0, de la AC-101, en As Pontes.

En el Centro Integrado ás Emerxencias, 112 Galicia , a las 18,26 h. se recibió la llamada de un particular informando del accidente y y señalando que el motorista estaba sobre la carretera que conduce al lago de As Pontes y se encontraba inconsciente. De inmediato se notificó de suceso desde el CIAE 112 a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a Protección Civil de As Pontes.

Desde Urxencias Sanitarias, que habían acudido con una ambulancia de soporte vital básico-medicalizada, se trató de reanimar al motoristas si bien a pesar de los esfuerzos realizado no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Posteriormente se ordenó el levantamiento del cadáver que fue trasladado en un furgón judicial al Hospital Naval del Complejo Hospitalario Universitario (CHUF) de Ferrol en donde este lunes le será practicada la autopsia.