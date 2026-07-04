Piden 1 año y 9 meses de prisión para un hombre por falsificar la firma de una mujer y vender su coche

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La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña acogerá el jueves, 9 de julio, el juicio contra un hombre de mediana edad sin antecedentes penales al que la Fiscalía acusa de haber falsificado la firma de una conocida para vender el vehículo de esta sin su autorización.

El caso proviene del Juzgado de Ortigueira y el ministerio público solicita para él una pena de un año y nueve meses de prisión, además de una multa de nueve meses con una cuota diaria de 12 euros.

La acusación

Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron el 7 de marzo de 2017, cuando el procesado, aprovechando que conocía la firma de la propietaria del turismo, redactó y firmó un contrato de compraventa en nombre de una compraventa de Cedeira. Dicho documento fue presentado ante la Dirección General de Tráfico (DGT) sin que la afectada tuviera conocimiento alguno de la operación.

La Fiscalía califica los hechos como un delito de falsedad en documento mercantil u oficial cometido por particular. Asimismo, considera al acusado autor directo y material, sin que concurran circunstancias atenuantes o agravantes.

Para el acto de la vista oral, que comenzará a las 10.00 horas, el Ministerio Fiscal ha propuesto diversos medios de prueba que serán sometidos a la valoración del tribunal. Entre ellos, se espera la declaración de la perjudicada, la documentación del contrato y los informes de la DGT.

El acusado, por su parte, se enfrenta también a la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y al pago de las costas procesales.