La Xunta adquiere las instalaciones de Einsa en As Pontes para impulsar un gran proyecto industrial

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La Xunta de Galicia ha adquirido las instalaciones de la empresa Einsa en As Pontes, una de las mayores naves industriales de la zona, con más de 110.000 metros cuadrados de superficie y ahora con actividad parcial, en una operación destinada a facilitar la implantación de un gran proyecto de producción industrial en el municipio.

El alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso (PSOE), ha valorado este avance como un paso decisivo hacia la consolidación de un proyecto estratégico para la localidad y ha asegurado que el proceso se ha desarrollado «con firmeza, seriedad y discreción».

Según ha señalado, la adquisición es el resultado de «meses de intenso trabajo, esfuerzo, discreción y coordinación entre administraciones» y constituye un hito tanto para As Pontes como para Galicia al situar las instalaciones bajo titularidad pública.

Formoso ha subrayado que esta operación representa la primera fase de un proyecto industrial de gran envergadura impulsado de forma coordinada entre la Xunta, el Gobierno de España y el Ayuntamiento, con el objetivo de favorecer la implantación de una iniciativa empresarial estratégica para el municipio.

AGRADECIMIENTO

El regidor también ha agradecido el trabajo desarrollado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y sus respectivos equipos por su implicación en el desarrollo de la operación.

En la actualidad, equipos de Xestur, de la Oficina Económica de la Xunta y de los servicios municipales de Industria y Urbanismo continúan trabajando de forma coordinada en los aspectos técnicos y administrativos necesarios para hacer posible la implantación del futuro proyecto industrial.

El Ayuntamiento considera que esta adquisición supone un avance clave dentro de la estrategia de reindustrialización de As Pontes y confía en que permita atraer una iniciativa industrial de gran dimensión para el municipio.