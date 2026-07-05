Agenda para este lunes, día 6 de julio, en la zona norte

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

LA FRASE DEL LUNES-«En la prosperidad, nuestros amigos nos conocen; en la adversidad, nosotros conocemos a nuestros amigos»

–-Quedan 178 días para finalizar el año.

–Día Mundial de las Zoonoses, en recuerdo a que tal día como hoy, de 1885, Louis Pasteur aplicó con éxito a vacuna antirrábica.

–Día Internacional del Beso Robado.

—La Iglesia celebra la festividad de los Santos Dominica, Lucía, Isaías, María Goretti, Rómulo, Dión y Antonino.

–¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el día 6 de julio?..Cáncer.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE LUNES

Este lunes 6 de julio en Ferrol se espera un día con cielo parcialmente nuboso e intervalos soleados, con temperaturas agradables que oscilarán entre una mínima de 18°C y una máxima de 25°C.

Condiciones meteorológicas

Cielo: Intervalos de nubes y claros, con baja probabilidad de precipitaciones (entorno al 10% – 30%).



Viento: Predominará el viento flojo a moderado proveniente del oeste y suroeste, con velocidades medias de entre 6 y 10 km/h y rachas máximas de hasta 15 km/h.



Radiación solar: El índice ultravioleta será muy alto (UV 7 – 8), por lo que se recomienda protección solar si se va a estar al aire libre.

Estado de la mar y oleaje

Oleaje: En las playas expuestas del municipio (como Doniños o San Xurxo) se espera un oleaje débil por la mañana, que pasará a ser moderado durante la tarde. La altura significativa de la ola se mantendrá baja en las zonas resguardadas de la ría.

Temperatura del agua: Rondará los 16°C.



Tabla de mareas en Ferrol

Si tienes pensado realizar actividades marítimas o ir a la playa, estos son los horarios de las mareas proporcionados por Meteo Consult Marino:

Marea baja (Bajamar): 03:04 h y 15:15 h.

Marea alta (Pleamar): 09:08 h y 21:26 h.

TAL DÍA COMO HOY

1886)-Nació en Ferrol Juan Carlos Alonso y Pita (f. Buenos Aires el 15 de febrero de 1945). Pintor, caricaturista y periodista. Fundador y director de la revista Plus Ultra.

(1964)- Nació en A Estrada Goretti Sanmartín Rei. Filóloga, escritora y política gallega (BNG). fue vicepresidenta de la Diputación Provincial de A Coruña. Miembro correspondiente de la Real Academia Galega desde 2012.

EN EL CONCELLO

9.30h.- Xunta de Goberno local.

11.00h.- El concejal de Contratación, Javier Díaz Mosquera, preside las mesas de contratación. Sala de comisiones.

19.15h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, preside la Asamblea Xeral del Grupo de Desenvolvemento Rural “Seitura22”. Sala de comisiones

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En As Pontes

11,00 h.- La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitará el Centro de Información á Muller con motivo del Programa de apoyo a los CIM (calle Rosalía de Castro, 28).

En Pontedeume

13,00 h.- La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, participará en la inauguración del obradoiro dual de empleo Ártabro Emprende V. En el centro de formación Foremdes (avenida Ricardo Sánchez, 6).

LA DIPUTACIÓN EN LA ZONA NORTE

En Cedeira

Este lunes celebración del II Campionato Mundial do Percebe, en la Avenida Castelao.

A las 16:00 horas inicio del acto con intervención institucional. Sobre las 18:45 hora estimada anuncio del ganador

El vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira, inaugura el II Campionato Mundial do Percebe, que reúne en Cedeira cofradías de diferentes partes de España y de otros países, con un jurado que cuenta con un total de seis estrellas Michelin: Albert Adrià, Javier Olleros y Bittor Arguinzoniz, junto con Diego García (de Pescaderías Coruñesas) y el escritor gastronómico Alfredo Vozmediano.

Tras la inauguración, la jornada continuará con las diferentes catas para posteriormente anunciar el percebe ganador y realizar a subasta benéfica en favor de Cruz Vermella.

EN LO DEPORTIVO

–A las 17.30 horas en la Sala de prensa de O Parrulo Ferrol del Pabellón de A Malata, presentación de la nueva junta directiva. Intervendrán, Bruno García, inversor de O Parrulo Ferrol, David García, director general de la nueva junta directiva e integrantes de la nueva junta directiva del club

EXPOSICIONES

En Ferrol

–En el Museo Naval hasta el 15 de septiembre exposición temporal titulada “Imágenes de la Historia”, una selección de 17 reproducciones de famosos cuadros, obras todas ellas del prestigioso artista Augusto Ferrer-Dalmau Nieto, conocido como el “Pintor de batallas” por su especialidad en temas históricos militares.

La exposición consta de 17 paneles que reproducen en color y alta resolución cuadros pintados al óleo por el pintor Ferrer-Dalmau, que representan como su nombre indica “Imágenes de la Historia”, narrando hechos relevantes de la Historia de España y de algunos de sus más destacados protagonistas.

La exposición está abierta al público en los horarios habituales del Museo: de martes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30 horas.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester». Exposición de Xoán Xosé Braxe, integrada por más de un centenar de obras del artista. Hasta mediados de este mes de julio

Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–En el Ateneo, propuesta cultural que va más allá de una exposición convencional. Bajo el título «Retratos da Ilustración”, la artista Carmen Martín presenta una colección de retratos inspirados en figuras de la Ilustración.

–En Afundación (plaza de la Constitución) exposición » Origen» compuesta por las fotografías que conforman el proyecto El Legado que Seremos, de Álvaro Ybarra, mediante las cuales documenta el proceso de transición

energética del carbón a las fuentes renovables. Algunas de las imágenes están tomadas en el ámbito de la central térmica de carbón de As Pontes, una de las últimas de este tipo que se mantuvo en funcionamiento en España.

En Narón

–El Centro Comercial Odeón luce una exposición de 9 dinosaurios autómatas con unas características físicas muy realistas. Los reptiles mueven los ojos, la boca, la cabeza y la cola, y están dotados de sensores de movimiento y placas identificativas con la historia de cada uno de ellos.

Estos 9 ejemplares se han distribuido a lo largo de la planta baja del Centro Comercial y los visitantes podrán disfrutar de esta sorprendente compañía hasta el próximo 2 de agosto.