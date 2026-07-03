Ángel Mato optará de nuevo a liderar el PSOE de Ferrol con el objetivo de recuperar la Alcaldía

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El exalcalde de Ferrol, Ángel Mato, anunció este viernes su candidatura a las primarias del PSOE para elegir al candidato socialista a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales. Lo hizo en un acto celebrado junto al monolito dedicado a Pablo Iglesias, en el Cantón de Molíns, arropado por el equipo que forma parte de su candidatura.

Durante su intervención, Mato aseguró afrontar este nuevo proceso «más ilusionado que nunca» y reivindicó el papel que, a su juicio, debe desempeñar el PSOE en el futuro de la ciudad. Defendió las primarias como «el mecanismo más democrático» para elegir a los candidatos de la organización y afirmó que únicamente dio el paso una vez abierto oficialmente el proceso.

El exregidor explicó que su decisión responde a la convicción de que puede volver a situar al PSOE al frente del gobierno municipal. «Estoy aquí porque creo que soy la persona más indicada en este momento para que Ferrol vuelva a recuperar un gobierno socialista«, afirmó.

Un proyecto basado en la continuidad y la transformación de la ciudad

Ángel Mato sostuvo que su candidatura pretende dar continuidad al trabajo desarrollado durante el anterior mandato socialista, al considerar que sentó las bases del crecimiento económico y del aumento del empleo que, según defendió, está viviendo actualmente Ferrol.

En este sentido, señaló que la ciudad debe aprovechar ese momento para consolidar la creación de empleo, impulsar un modelo urbano más moderno y sostenible y afrontar retos como el acceso a la vivienda o la diversificación del sector naval.

Entre los objetivos que planteó destacó la necesidad de convertir la vivienda en un derecho efectivo, crear más espacios públicos para las personas, reducir la presencia del vehículo privado en determinadas zonas urbanas y avanzar hacia un modelo de crecimiento con mayor respeto por el entorno.

«Ferrol necesita un gobierno estable»

Durante su intervención, Mato aseguró que Ferrol necesita un ejecutivo municipal «estable y con continuidad» que sea capaz de aprovechar los recursos disponibles y ejecutar los proyectos sin demoras.

A su juicio, buena parte del crecimiento que experimenta actualmente la ciudad es consecuencia de iniciativas impulsadas durante el anterior mandato socialista y lamentó que, en su opinión, el actual gobierno local no haya sabido dar continuidad a ese trabajo.

Asimismo, defendió que su candidatura representa un proyecto colectivo y aseguró que cuenta con «el mejor equipo de personas» para volver a liderar el Ayuntamiento.

Respeto a la candidatura de Eva Martínez Montero

Preguntado por la candidatura de la exconcejala socialista Eva Martínez Montero, Mato mostró respeto hacia su decisión y enmarcó su participación dentro del funcionamiento democrático del partido.

El exalcalde afirmó que cualquier militante que considere que puede liderar el proyecto socialista debe tener la oportunidad de presentarse y defendió que el respaldo de la militancia resulta imprescindible para aspirar posteriormente a la Alcaldía.

También destacó que la existencia de varias candidaturas demuestra la fortaleza de la organización y consideró que sería mucho más preocupante que nadie estuviera dispuesto a asumir esa responsabilidad.

Las primarias culminarán con la votación del 19 de julio

Ángel Mato recordó que este viernes concluyó el plazo de presentación de candidaturas. Según explicó, entre el 4 y el 11 de julio se desarrollará la recogida de avales y del 11 al 18 tendrá lugar la campaña interna entre la militancia.

La votación para elegir al candidato socialista a la Alcaldía de Ferrol está prevista para el próximo 19 de julio. El exalcalde indicó además que el censo de la agrupación socialista ferrolana ronda los 300 o 330 militantes.

Duras críticas al gobierno municipal de Rey Varela

Una parte de la comparecencia estuvo dedicada a criticar la gestión del actual gobierno local encabezado por José Manuel Rey Varela. Mato aseguró que, pese a disponer de mayoría absoluta y de un importante respaldo económico por parte de otras administraciones, el gobierno municipal no ha resuelto los principales problemas de la ciudad.

Como ejemplo, citó el retraso en la reforma de la calle Rubalcava, de la que señaló que, a un año del final del mandato, apenas se han ejecutado unos 80 metros de obra. También criticó diversas actuaciones urbanísticas, como el aparcamiento construido junto a la calle de la Iglesia, que, según afirmó, ha generado problemas para el paso de los autobuses.

Frente a ese modelo, el candidato socialista defendió un proyecto basado en la creación de más zonas verdes, espacios de convivencia, vivienda y una ejecución más ágil de las inversiones públicas, con el objetivo de acelerar la transformación urbana de Ferrol.

La reacción de Eva Martínez Montero

Por su parte, Eva Martínez Montero ha explicado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que inicia ahora una etapa en la que continuará reuniéndose con la militancia para presentar su propuesta.

La exconcejala, que el pasado 30 de mayo daba a conocer su intención de presentarse a este proceso de primarias, ha asegurado que su proyecto se sustenta en «el equipo» y en una visión «conjunta, integradora, diversa y moderna» de la ciudad. Asimismo, avanzó que pretende otorgar un papel destacado a las mujeres dentro de ese proyecto político.

Martínez ha afirmado concurrir al proceso interno «con mucha ilusión» y respaldada por un equipo de mujeres y hombres que comparten el objetivo de construir una alternativa para Ferrol.