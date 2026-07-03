Agenda para este fin de semana , 4 y 5 de julio, en la zona norte. Ferias y fiestas

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

LA FRASE DEL FINDE.-«¡Que el fin de semana te de la oportunidad de descansar y reflexionar para afrontar con energía la semana que llegará!»

–-Quedan 181 días (el sábado) 180 días (el domingo) para finalizar el año.

–Dia 4, sábado

—250 aniversario de la Independencia en Estados Unidos.

—-Día Internacional de los Niños Inocentes Víctimas de Agresión.

—-Día de Jesucristo, Sumo Sacerdote.

Día 5, domingo.

Día Internacional del Medioambiente.

—La Iglesia celebra la festividad de los Santos

Día 4, sábado.

San Nicanor, San Alejandro, Santa Saturnina, Santos Quirino y Optato y San Rútilo.

Día 5, domingo.

Santos Doroteo, Bonifacio, Marcelino, Fausto y Florencio.

–¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos los días 4 y 5 de julio?..Cáncer.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE FINDE

El sábado 4 de julio en Ferrol se espera un día completamente despejado, muy caluroso y con el mar en condiciones tranquilas ideal para actividades de playa.

Pronóstico Meteorológico Temperatura: Oscilará entre una mínima de 19 °C durante la madrugada y una máxima muy alta de 31 °C a 34 °C en las horas centrales del día. Viento: Soplará de componente Noreste (NE), con una velocidad media de 13 a 26 km/h y rachas que podrían alcanzar los 39 km/h, aportando algo de brisa por la tarde. Precipitaciones: La probabilidad de lluvia es del 0%. Radiación UV: Extrema (Índice 8-9), por lo que se recomienda protección solar alta si se expone al sol. Estado del Mar y Oleaje Las condiciones generales costeras según los datos de Windfinfer Ferrol y previsiones locales muestran un mar bastante calmo en el interior de la ría y oleaje moderado en mar abierto: Altura de las olas: Promedio de 1.3 a 1.4 metros en zonas expuestas (como la playa de Doniños), con un período de olas de 8 a 9 segundos. Temperatura del agua: Rondará los 19 °C – 20 °C

—-ooOoo—-

El domingo 5 de julio en Ferrol se espera un día soleado y muy caluroso, con temperaturas máximas que alcanzarán los 32 °C y mínimas de 19 °C .

El Tiempo en Tierra

Estado del cielo: Completamente despejado o con intervalos de nubes altas hacia la noche.

Viento: Predominará viento flojo del norte, con rachas moderadas de unos 19 km/h por la tarde.

Precipitaciones: La probabilidad de lluvia es muy baja, manteniéndose en un 10%.

Radiación UV: Índice 9 (Muy alto), por lo que se recomienda protección solar intensa. [1, 2]

Estado de la Mar

Las condiciones marítimas serán estables y óptimas para la navegación o el baño, presentando un oleaje débil en las playas abiertas como Doniños.

Temperatura del agua: Rondará los 14 °C a 17 °C en el litoral ferrolano

TAL DÍA COMO HOY

sábado, día 4-

(1776)-En Filadelfia (Pensilvania), los delegados de las 13 colonias británicas reunidos en el Congreso Continental aprueban la Declaración de la Independencia. Las colonias darán origen a Estados Unidos.

(1851)- Nació en Ferrol Manuel de Saralegui y Medina. Marino, académico y director de la Biblioteca Nacional.

Domingo, día 5-

(1845)-Nació en Ferrol Antonio Eulate y Fery. Marino Ilustre.

(1940)-José Álvaro Porto Dapena, nació en San Xiao de Narón y murió en Cedeira el 6 de octubre de 2018. Fue un filólogo y profesor universitario gallego, miembro correspondiente de la Real Academia Española de la Lengua.

FERIAS Y FIESTAS

En Narón

Narón reedita su fiesta cervecera. El Concello organiza la segunda edición de la Feira da Cervexa, que tomó el Parque de Freixeiro desde el jueves hasta el domingo, 5 de julio, con una propuesta pensada para gozar en familia.

Además de cerveza habrá «comida de rúa», conciertos en directo y actividades infantiles.

La programación musical, bajo el título «La Ruta del Lúpulo en Narón» incluye conciertos. Hoy sábado 4, a las 22:00h, llega Black Jack, grupo que promete poner al público a bailar con su propuesta de versiones.

Y el domingo 5, a las 20:00h, cerrará la programación la sesión de Atómica DJ.

El horario de cierre ferial está previsto a la 01:00h este sábado, y a las 23:00h el domingo.

Zona infantil y actividades para toda la familia La feria dispone de una Kids Zone con hinchables todos los días y un programa de talleres infantiles gratuitos: hoy sábado, taller de chapas (18:00h); y el domingo, taller de marcapáginas (17:30h). El recinto cuenta asimismo con una zona de mesas y bancos para descansar entre degustaciones, y es pet friendly, por el que se puede acudir con los animales de compañía. La entrada al recinto es gratuita durante toda la programación.

Sesiones Beer-Mú y concursos del sector

Hoy sábado, entre las 14:00 h y las 15:30h, tendrán lugar las sesiones Beer-Mú. El domingo, a las 21:00h, se celebrarán los concursos a la mejor etiqueta y a la mejor cerveza del festival, seguidos del concurso a la mejor gastroneta (21:10h) y de la entrega de premios a las cerveceras participantes (21:15h).

—-El domingo 5 de Julio se celebrará una nueva edición de la Alteada en el paseo marítimo de Xuvia.

A las 13.00 horas comenzará lasesión vermú. A las 15.00 horas tendrá lugar el xantar con un menú que estará compuesto por almeja rubia a la marinera, churrasco, sobremesa, café, chupitos y bebidas, a precios populares.

Al finalizar la comida, a partir de las 17.00 horas habrá música, y previamente, a partir de las 16.00 horas, los más pequeños podrán disfrutar de la Fiesta Infantil con juegos tradicionales, actuación del Mago Martín y fiesta de la espuma.

Las personas interesadas en asistir pueden adquirir los tickets de la comida en la cafetería de la AVV Altea o llamando al número 981 393 561.

En Ares

XV Mercado Veciñal de Segunda Man e Artesanía. Nueva edición que se celebrará el domingo 5 de Julio de 09:00 a 22:00 horas. El mercado contará con numerosos puestos en los que se podrán comprar, vender o intercambiar desde libros, pasando por juguetes, ropa o artículos de artesanía, entre otros.

En As Pontes

Sábado 4 de Julio tendrá lugar la XXXIX Mostra de Música Coral. Los asistentes al evento podrán disfrutar a partir de las 20.00 horas en el Auditorio Municipal Cine Alovi de las actuaciones de las corales Airiños de Caranza,

Polifónica Costumes de Bergondo y Endesa de As Pontes

En Monfero

En el Monasterio de Santa María de Monfero, situado en la parroquia de San Fiz, la Romaría da Nosa Señora de Cela.

Sábado 4, la jornada dará inicio a las 14.00 horas con la sesión vermú a cargo de la disco móvil Monster, que también amenizará la verbena de la noche acompañada por el grupo Radar de León desde las 23.00 horas.

Domingo 5, en este día habrá dianas y alboradas y se oficiarán misas a las 10.00, 11.00, 12.00 y 13.00 horas, siendo esta última la misa cantada por la coral Santa Uxía de Mandiá. La procesión estará acompañada del grupo folclórico Virxe de Cela. A continuación dará comienzo la sesión vermú y la sesión de tarde estará amenizada por el grupo Fusión

En Mugardos

Festividades en honor a la Virxe do Carme que se celebrarán en la villa de Mugardos hasta el 9 de Agosto. Durante estos días no faltarán las actuaciones musicales ni los oficios religiosos en honor a la Santa, así como una nueva edición de la Festa do Polbo, evento gastronómico que tendrá lugar en la jornada del día 12.

Algunas de las actividades programadas son las siguientes:

Sábado 4, a partir de las 20.00 horas la iglesia de San Xiao acogerá el Certamen de Corais Memorial Loli Vázquez y a partir de las 21.00 horas con la XVII Churrascada Popular.

En Pontedeume

El municipio de Pontedeume retrocederá en el tiempo y se convertirá en una villa Medieval con la celebración de una nueva edición del Feirón Medieval dos Andrade, evento que tendrá lugar hasta mañana domingo 5 de Julio.

Todos los presentes podrán disfrutar con una gran variedad de actos lúdicos para destinados a público de todas las edades; pasacalles musicales, juegos medievales, cuentacuentos, demostraciones, juegos infantiles, espectáculos de fuego, música y danza, desfiles, teatro de rúa, exhibiciones, obradoiros… y muchas más actividades que convertirán durante estos día a la localidad en una villa del medievo.

El XVI Feirón Medieval dos Andrade abrirá sus puertas el sábado de 11.00 a 00.15 horas y el domingo 5 permanecerá abierto de 11.00 a 23.30 horas.

As Somozas

Un año más se celebrará en As Somozas la fiesta de Santa Isabel de Recemel.

Sábado 4 de Julio , a las 13.00 horas se oficiará la misa solemne seguida de procesión con Os Trevillas. A continuación, sesión vermú con la formación Veneguay y xantar popular con un menú a base de empanada, langostinos, carrilleras, bebida, café, postre y chupito. El precio de la comida será de 30 euros/adultos; 15 euros/niños de 7 a 14 años; menores de 7 años, gratis.

Por la tarde, habrá sorteos y la actuación de Veneguay.

Por la noche, gran verbena amenizada por las formaciones Veneguay y Pontevedra.

Domingo 5 , a las 13.00 horas tendrá lugar la misa solemne seguida de procesión con Os Trevillas. La sesión vermú larga estará animada por el grupo Pasión.

En Cariño

Fiestas en honor a Nuestra Señora de las Angustias

Sábado, día 4. Comienzan las fiestas con el disparo a las 12.00 horas de 21 bombas de palenque.. A las 20.00 horas, , en la Porta da Pulida, Encuentro de Bandas de gaitas, Airiños de Fene, Airiños de San Xulián de Marín,y del Ortegal. Ya a la noche, a las 22.30verbena amenizada por la orquesta Chanel y el Dj Party.

Domingo, día 5. A las 11.00 horas, pasarrúas a cargo de la Banda de Gaitas del Ortegal. A las 12.00 horas, misa solemne y procesiòn. A las 15.00 h. en la plaza roxa, sesión vermú amenizada por el dúo Maracuyá.

En Fene

El sábado 4 de Julio tendrá lugar en Barallobre la celebración de la Romaría do Camiñante Descoñecido. Desde la Liga de Amigos se anima a todos los vecinos y vecinas a sumarse a la celebración acudiendo con su propia comida (Xantar) al monumento al Caminante para compartir una jornada festiva y de convivencia.

El programa de actos comenzará por la mañana a las 12:30 horas, con la celebración de los actos institucionales en el Monumento ao Camiñante Descoñecido, los cuales incluirán la tradicional ofrenda floral, la declaración institucional y, como cierre, el canto solemne del Himno Gallego. Justo a continuación, dará comienzo el almuerzo con un servicio de pulpeiro y el xantar popular, una comida que estará musicalmente amenizada por el grupo Preganza do Pote.

Ya por la tarde, las actividades se trasladarán a la pista polideportiva y al campo de la sociedad, comenzando a las 17:30 horas con una sesión de juegos populares. La diversión continuará a las 18:30 horas con la esperada fiesta da espuma e hinchables. Al caer la noche, a las 20:30 horas, llegará el momento del segundo encuentro gastronómico del día con la celebración de una gran sardiñada y queimada, la cual estará acompañada por las melodías de un grupo de gaiteros. Finalmente, la jornada se cerrará a partir de las 21:30 horas con la actuación del grupo de música tradicional No Cómbaro, durante la cual también se llevará a cabo el sorteo de un cuadro pintado por Lola Fernández, además de otros regalos y obsequios.

En Mañón

Sábado 4 de Julio, comienzan las fiestas de San Antonio de Grañas do Sor, a las 13.00 horas con la celebración de la misa solemne con procesión. Al finalizar los actos litúrgicos, tendrá lugar la sesión vermú a cargo del grupo Pasión formación que también amenizará la verbena de la noche acompañada del grupo Beatriz.

Domingo 5, a las 13.30 horas se oficiará la misa solemne en honor al santo, seguida de procesión. El grupo Eureka será el encargado de amenizar la sesión vermú para poner el broche final a estas fiestas.

En Ortigueira

—La iglesia parroquial de Ortigueira acogerá la celebración de este certamen de corales que se llevará a cabo el sábado 4 de Julio a las 19.30 horas y que contará con la participación de la Coral Polifónica Ferrolana A Magdalena y Coral Polifónica de Ortigueira.

—-Sábado 4 de Julio , la parroquia de Barbos inicia sus fiestas patronales en honor a San Antonio y San Xulián a las 13.00 horas con la misa solemne, seguida de sesión vermú amenizada por el grupo Luxor Music Show, formación que animará la verbena de las 22.30 horas junto a la solista Claudia.

Domingo 5 , en esta jornada se celebrará a las 13.00 horas, la misa solemne, seguida de la tradicional procesión. A continuación, tendrá lugar la sesión vermú a cargo del dúo Caramelo.

San Sadurniño

Nueva edición del Festival do Río Castro de Narahío que tendrá lugar este sábado 4 de Julio. Los asistentes a este evento, que se celebrará en este bello entorno fluvial, podrán disfrutar de la sesión vermú con Meninos do Pandeiro.

Por la tarde la música y el baile continuarán de la mano de As Armadanzas. y habrá, además, juegos con Sedega y deporte rural.

El programa del evento se completará con las actuaciones musicales de Algarabía, Os Carecos y Tiruleque.

EXPOSICIONES

En Ferrol

–En el Museo Naval hasta el 15 de septiembre exposición temporal titulada “Imágenes de la Historia”, una selección de 17 reproducciones de famosos cuadros, obras todas ellas del prestigioso artista Augusto Ferrer-Dalmau Nieto, conocido como el “Pintor de batallas” por su especialidad en temas históricos militares.

La exposición consta de 17 paneles que reproducen en color y alta resolución cuadros pintados al óleo por el pintor Ferrer-Dalmau, que representan como su nombre indica “Imágenes de la Historia”, narrando hechos relevantes de la Historia de España y de algunos de sus más destacados protagonistas.

La exposición está abierta al público en los horarios habituales del Museo: de martes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30 horas.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester». Exposición de Xoán Xosé Braxe, integrada por más de un centenar de obras del artista. Hasta mediados de este mes de julio

Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–En el Ateneo, propuesta cultural que va más allá de una exposición convencional. Bajo el título «Retratos da Ilustración”, la artista Carmen Martín presenta una colección de retratos inspirados en figuras de la Ilustración.

–En Afundación (plaza de la Constitución) exposición » Origen» compuesta por las fotografías que conforman el proyecto El Legado que Seremos, de Álvaro Ybarra, mediante las cuales documenta el proceso de transición

energética del carbón a las fuentes renovables. Algunas de las imágenes están tomadas en el ámbito de la central térmica de carbón de As Pontes, una de las últimas de este tipo que se mantuvo en funcionamiento en España.

En Narón

–El Centro Comercial Odeón luce una exposición de 9 dinosaurios autómatas con unas características físicas muy realistas. Los reptiles mueven los ojos, la boca, la cabeza y la cola, y están dotados de sensores de movimiento y placas identificativas con la historia de cada uno de ellos.

Estos 9 ejemplares se han distribuido a lo largo de la planta baja del Centro Comercial y los visitantes podrán disfrutar de esta sorprendente compañía hasta el próximo 2 de agosto.