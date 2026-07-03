Ferrol destinará 3,63 millones de euros de los remanentes a nuevas inversiones, con 1,25 millones para pavimentación de calles

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El pleno extraordinario del Concello de Ferrol ha aprobado este viernes la incorporación de 3,63 millones de euros procedentes de los remanentes de Tesorería para financiar nuevas inversiones y atender diferentes necesidades municipales durante este ejercicio.

La modificación de crédito salió adelante con los votos favorables del gobierno local y el voto en contra de los grupos de la oposición, PSOE, BNG y Ferrol en Común.

La partida de mayor cuantía, con 1,25 millones de euros, estará destinada a actuaciones de pavimentación y mantenimiento de la red viaria de la ciudad.

Más de un millón de euros para mejorar calles y carreteras

Durante el debate plenario, la concejala de Hacienda, Susana Sanjurjo, explicó que el objetivo principal de esta modificación presupuestaria es ampliar las inversiones municipales y continuar mejorando el estado de las infraestructuras.

«Hoxe vimos ampliar as actuacións na cidade, investir máis nas rúas e vías e asumir o pagamento dalgunhas partidas que proceden do mandato anterior e que agora nos corresponde afrontar«, afirmó.

La responsable municipal recordó que el estado de las calles continúa siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y aseguró que el gobierno local mantendrá su apuesta por la mejora de la red viaria. «Este goberno seguirá executando obras e realizando investimentos para mellorar as infraestruturas viarias da cidade, como vén facendo desde o inicio do mandato e como continuará facendo«, señaló.

Recursos Humanos y otras áreas también recibirán fondos

Además de las actuaciones en materia de pavimentación, el expediente contempla una aportación de 1.120.000 euros para el área de Recursos Humanos, destinada a asumir los incrementos retributivos derivados de la legislación estatal y otras actualizaciones salariales.

La modificación de crédito también reserva 230.000 euros para actuaciones de promoción de la ciudad y la programación de las Festas; 150.000 euros para la aportación anual a la Mancomunidade; 140.000 euros para las obras de emergencia del talud de Caranza; 75.000 euros para programas de fomento del empleo; 50.000 euros para actividades del área de Participación; 40.000 euros para los servicios de museografía y diseño de la imagen del Museo de Ferrol; y 15.000 euros, respectivamente, para la Cátedra Jorge Juan y para los jurados de los premios de investigación del área de Educación.

Pago de obligaciones pendientes

La modificación presupuestaria también permitirá afrontar dos obligaciones económicas derivadas del anterior mandato municipal.

En concreto, se destinan 500.000 euros al pago de la sentencia de indemnización del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y 45.000 euros para asumir sobrecostes correspondientes al servicio de seguridad del año 2021.

El Concello destaca que evita recurrir a préstamos

Durante su intervención, Susana Sanjurjo subrayó que la utilización de los remanentes permitirá ejecutar inversiones sin necesidad de incrementar el endeudamiento del Concello.

«É moi relevante porque estamos utilizando fondos propios para financiar investimentos. Se esta partida de 1.250.000 euros estivese incluída no orzamento ordinario, sería necesario recorrer a un préstamo; deste xeito podemos executala sen incrementar o endebedamento municipal«, explicó.

La concejala concluyó destacando que esta modificación permitirá destinar «máis de 3,6 millóns de euros para investimento e mantemento da cidade, que redundará na calidade de vida dos ferroláns e ferrolás«, al tiempo que avanzó que el gobierno local ya trabaja en la elaboración del quinto presupuesto del actual mandato.