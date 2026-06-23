Relevo de mando en buques de la Armada, en Ferrol. El viernes, en el Tercio Norte

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En la mañana de este martes día 23 de junio, ha tenido lugar en la mar el relevo de mando del buque de la Armada «Juan de Borbón» (F-102), integrado en la 31 Escuadrilla de Superficie con base en el Arsenal de Ferrol. El capitán de fragata, ferrolano, Miguel Romero Contreras entregó el mando al también capitán de fragata Alejandro Fernández de Bobadilla Ferrer.

La entrega fue intervenida por el Comandante de la 41ª Escuadrilla de Escoltas, capitán de navío Rafael Mira Calvo, por estar ausente el COMANDES-31, capitàn de navío Jesús González-Cela Franco, por navegar a bordo de la «Blas de Lezo» en el Despliegue Atlántico 26, en aguas de EE.UU.

La ceremonia de entrega de mando de la fragata tuvo lugar en aguas de la ría de Ferrol, en un solemne acto de relevo en la cubierta de vuelo del buque.

Como es tradicional, durante la ceremonia, el Comandante entrante juró el cargo y recibió, de manos del Comandante saliente el bastón de mando del buque.

El nuevo comandante de la «Juan de Borbón«

El capitán de fragata Alejandro Fernández de Bobadilla Ferrer, forma parte de la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo General de la Armada tras su ingreso formal en el año 2000 (Promoción 405).

Cuenta con especialización estratégica, habiendo publicado estudios de geopolítica global para organismos de la Armada y el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) destacando sus análisis sobre seguridad marítima y la carrera espacial.

Ha servido directamente en la Casa de Su Majestad el Rey Felipe VI en calidad de Ayudante de Campo, una de las distinciones institucionales más exigentes para oficiales de los tres Ejércitos.

OTRAS ENTREGAS DE MANDO

Asimismo en estos días se han celebrado o están previstas otras entregas de mando.

En la mañana de este lunes se procediò a la entrega de mando de la fragata «Méndez Núñez« (F-104), por parte del capitán de fragata Jaime Muñoz-Delgado Pérez al también capitán de fragata Jaime Rodríguez Tortosa.

También entregó el mando del Buque de Aprovisionamiento BAC «Cantabria» (A-15) el capitán de fragata Manuel Romero Nieto al también capitán de fragata Alberto Sánchez Expósito.

Ambas entregas se realizaron en aguas de la ría y fueron intervenidas por el Comandante de la 41ª Escuadrilla de Escoltas, capitán de navío Rafael Mira Calvo.

Como en todo acto militar y es tradicional, durante la ceremonia, los Comandantes entrantes juraron el cargo y recibieron, de manos de los Comandantes salientes el bastón de mando del buque.

Para el viernes, día 26 de junio, a las once y media de la mañana está previsto el acto militar, en el Patio de Armas del Quartel de NS de los Dolores, del relevo y la entrega de mando del Tercio Norte de Infantería de Marina por parte del coronel Antonio J. Palmero Romero al también coronel, ferrolano, David Salvador Rodríguez Picallo, su último destino ha sido el de Jefe de la Sección de Relaciones Exteriores de la Armada. Presidiría la entrega el Comandante General de la Infantería de Marina (COMGEIM), General de División José Luis Souto Aguirre.