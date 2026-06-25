Este jueves se celebró el tradicional arriado de Bandera ante el Palacio de Capitanía, en Ferrol

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Este jueves, día 25 de junio, pasados diecisiete minutos de las diez de la tarde, tuvo lugar el tradicional y solemne acto de arriado de Bandera frente al edificio de Palacio de Capitanía de Ferrol.

En esta ocasión, la ceremonia estuvo presidida por el capitán de fragata, José M. de Mata Hervás, Comandante de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol, y Comandante de Marina de Ferrol y Coruña al que acompañaban diversos mandos y representaciones de la Armada.

Después de una mañana lluviosa ya desde primeras horas de la tarde cambió el tiempo y ala hora del arriado parecía que los muchos asistentes al acto estaban disfrutando de una jornada muy veraniega. Una tarde en la que un buen número de ferrolanos acudieron a la celebración de este solemne acto militar.

A las 21:57 horas formó la Sección de Honores compuesta por dotaciones de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima al mando del alférez de navío Pedro de Marcos así como la Unidad de Música del Tercio del Norte, encabezada por el subteniente Pedro Pina Requena, que partiendo de las proximidades de la iglesia castrense de San Francisco, comenzó su desfile por la calle del mismo nombre y la calle Real, hasta ocupar sus puestos para la ceremonia, en inmediaciones del mástil de la Bandera en los Jardines de Herrera.

A través de altavoces se ofreció a los asistentes una breve reseña histórica de la Bandera Nacional.

A la señal de cañón desde la «Punta del martillo» se arriaron las Banderas en los buques y dependencias de la Armada. Eran las 22,17 horas, comenzaba el ocaso.

La Unidad de Música del Tercio del Norte interpretaba el Himno Nacional y la sección rendía honores mientras descendía del mástil la Bandera Nacional.

Una vez arriada la Bandera, que posteriormente fue retirada al interior del edificio de Capitanía, concluyó la ceremonia con el canto de la Oración Marinera, compuesta en 1907 por Josep Sancho Marraco «Tú que dispones de cielo y mar, haces la calma, la tempestad, ten de nosotros Señor piedad, piedad Señor, Señor piedad».

Desde los altavoces se agradeció la presencia de los ferrolanos a este acto con un «Buenas noches Ferrol» y se procedió a la retirada de la sección de honores y unidad de música.

El acto de arriado solemne de la Bandera, tiene por objeto mantener el vínculo tradicional de la Armada con la ciudad de Ferrol. Se repite periódicamente durante la última semana de cada mes, exceptuando los meses de julio, agosto, y diciembre.