El Básquet Aurum Ferrol deja huella en Finlandia tras competir en el prestigioso Torneo OTB de Savonlinna

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El Básquet Aurum Ferrol ha regresado de Finlandia tras completar una destacada participación en el XLIII Old Timer’s Basket (OTB) de Savonlinna, uno de los torneos de baloncesto veterano con mayor tradición de Europa. La expedición departamental fue el único representante del baloncesto veterano gallego en una competición que reunió a más de 70 equipos y más de un millar de participantes procedentes de distintos países.

La presencia del club ferrolano en el campeonato supone un nuevo hito para una entidad que continúa llevando el nombre de Ferrol más allá de las fronteras y consolidando su crecimiento en el baloncesto veterano femenino.

Un torneo de referencia en el norte de Europa

La competición, disputada entre el 26 y el 28 de junio en la localidad finlandesa de Savonlinna, congregó a algunos de los mejores equipos veteranos del continente.

El Básquet Aurum Ferrol participó tras la invitación realizada por el conjunto finlandés que había tomado parte anteriormente en el Torneo de Baloncesto Veteranas Cidade de Ferrol, fortaleciendo así la relación creada entre ambos clubes.

Las jugadoras ferrolanas afrontaron exigentes encuentros frente a equipos con una gran tradición en el baloncesto nórdico, caracterizados por su fortaleza física y por contar con deportistas que acumulan una amplia experiencia internacional.

Competición, convivencia y nuevas amistades

Más allá de los resultados deportivos, desde el club destacan el ambiente vivido durante todo el campeonato, donde el compañerismo y la convivencia entre equipos fueron protagonistas.

Las integrantes de la expedición valoraron especialmente la acogida recibida por parte de la organización y del resto de participantes, resaltando el respeto mostrado dentro y fuera de la pista.

Según explicaron al término del torneo, competir ante rivales de gran nivel supuso una exigencia máxima, aunque lo más importante fue la oportunidad de compartir experiencias con equipos de diferentes países y comprobar la pasión común por el baloncesto.

Al finalizar la competición, las jugadoras del Básquet Aurum Ferrol recibieron el reconocimiento del resto de participantes, que destacaron el esfuerzo realizado por el conjunto gallego para desplazarse hasta Finlandia y representar al baloncesto español en el torneo.

Un viaje con componente cultural

La expedición aprovechó además el desplazamiento para conocer algunos de los principales destinos del país, realizando visitas a ciudades como Helsinki, Tampere y Porvoo.

Este componente cultural completó una experiencia que el club considera muy enriquecedora tanto desde el punto de vista deportivo como personal.

El baloncesto veterano ferrolano sigue creciendo

Con esta participación internacional, el Básquet Aurum Ferrol continúa consolidándose como una referencia del baloncesto veterano femenino en Galicia.

Después del éxito organizativo de su propio torneo en Ferrol y de esta experiencia en Finlandia, la entidad regresa con el objetivo de seguir impulsando el deporte femenino y mantener su presencia en algunas de las competiciones nacionales e internacionales más prestigiosas del calendario.