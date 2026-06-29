Agenda para este martes, día 30 de junio, en la zona norte

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LA FRASE DEL DÍA.-«Una persona sin amigos es como si viviera en el desierto»

–-Quedan 184 días para finalizar el año.

–Día Internacional de los Asteroides.

–Día Internacional do Parlamentarismo

—-La Iglesia celebra la festividad de los Santos Mártires de la Iglesia Romana; Santos Marcial, Lucila y Emiliana.

–¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el día 30 de junio?..Cáncer.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE MARTES

Hoy martes 30 de junio en Ferrol se espera un día predominantemente nuboso con temperaturas suaves y marejadilla en la costa, aunque con fuerte oleaje mar abierto en las playas expuestas.

El Tiempo en Tierra

Temperaturas: La temperatura máxima alcanzará los 21 °C, mientras que la mínima se situará en los 17 °C.

Estado del cielo: Cielos mayormente cubiertos o parcialmente nubosos durante gran parte de la jornada.

Precipitaciones: Probabilidad baja de lluvia (entre un 10% y 20%), pudiendo registrarse alguna llovizna muy débil y aislada durante la mañana.

Viento: Soplará de componente norte y noreste con una velocidad media de 20 a 25 km/h, y rachas moderadas que podrían alcanzar los 35-44 km/h por la tarde.

Estado de la Mar

Oleaje y condiciones: En las aguas costeras y zonas resguardadas predominará el estado de marejadilla. Sin embargo, en playas abiertas y expuestas como Playa de Doniños, la previsión de AEMET marca oleaje fuerte debido al mar de fondo del noroeste, con olas en torno a los 2 metros en el litoral gallego.

Temperatura del agua: El agua del mar estará fría, rondando los 17 °C a 18 °C.

Horario de Mareas (Hora Local):Pleamar (Marea alta): 05:22 h (3.28 m) y 17:38 h (3.48 m).

Bajamar (Marea baja): 11:24 h (0.95 m) y 23:52 h (0.89 m). [1]

TAL DÍA COMO HOY

(1111)-Munia Froilaz, de la casa de Traba, fundó el Mosteiro de San Salvador de Pedroso, en Narón

EN EL CONCELLO DE FERROL

10.00h.- Comisión Ordinaria de Facenda, Emprego, Recursos Humanos, Estatística, Patrimonio, Patrimonio Histórico, Turismo, Sanidade, Consumo, Benestar Animal e Mercados. Sala de comisiones.

11.00h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, presenta la maquinaria de desbroces. Plaza de Armas.

20.00h.- La concejal de Turismo, Maica García, asiste a la X Gala Showcooking Mellor Cociñeiro de Tapas. Sete Cidades, Sete Sabores. Cidade da Cultura. Santiago de Compostela.

EN EL ÁREA SANITARIA

–13:30.- Sesión «Ollo á eclipse» impartida, en el marco de los actos del 50 aniversario del Hospital Arquitecto Marcide, por la jefa del Servicio de Oftalmología del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, Lola Álvarez Díaz; y por el catedrático de Física de la Universidad de Santiago de Compostela, Jorge Mira. En el salón de actos del Hospital Arquitecto Marcide del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol. Avenida de la Residencia #s/n. La entrada es libre para la población hasta completar el aforo.

EN LO DEPORTIVO

–A las 13,15 horas, en el Pabellón de A Malata. Sala de prensa de O Parrulo Ferrol, presentación de la campaña de abonados

Intervendrán:David García, director general de la nueva junta directiva entrante del club e integrantes de la nueva junta directiva.

FIESTAS DE SAN PEDRO

En Ares

Los vecinos de la parroquia de Cervás celebran desde este pasado viernes, día 26, la fiesta en honor a San Pedro y San Antonio.

Martes 30, a las 12.30 horas tendrá lugar la misa de San Antonio.

En Miño

Miño celebra sus Fiestas de San Pedro con un programa lleno de música, tradición y diversión para todas las edades.

Martes 30, a las 18.00 horas dará inicio la Festa da Espuma dentro de la programación del Día do Neno, con precios especiales en las atracciones.

EXPOSICIONES

En Ferrol

–Exponav. Muestra del artista belga Rodolphe Schönberg, grabador y dibujante cuya obra se centra en los temas relacionados con el mar.

Las 43 estampas de Schönberg que configuran la exposición son propiedad del Museo do Gravado de Artes de Ribeira, que colabora con Exponav y que ha cedido estos grabados para que puedan ser visitados en la sala Carlos III hasta hoy martes. Horarios de visitas, de lunes a sábados, de 11.00 a 19.00 horas. Domingos, de 11.00 a 15.00 horas

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester». Exposición de Xoán Xosé Braxe, integrada por más de un centenar de obras del artista. Hasta final de mes.

Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–En el Ateneo, propuesta cultural que va más allá de una exposición convencional. Bajo el título «Retratos da Ilustración”, la artista Carmen Martín presenta una colección de retratos inspirados en figuras de la Ilustración.

–En Afundación (plaza de la Constitución) exposición » Origen» compuesta por las fotografías que conforman el proyecto El Legado que Seremos, de Álvaro Ybarra, mediante las cuales documenta el proceso de transición

energética del carbón a las fuentes renovables. Algunas de las imágenes están tomadas en el ámbito de la central térmica de carbón de As Pontes, una de las últimas de este tipo que se mantuvo en funcionamiento en España