Valdetires Ferrol incorpora a Male Pellegrino, procedente del Meigas

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El Valdetires Ferrol continúa reforzando su plantilla de cara a la próxima temporada con la incorporación de Male Pellegrino. La futbolista llega procedente del Meigas FS, club al que ha estado ligada durante toda su trayectoria deportiva, para afrontar un nuevo reto defendiendo la camiseta del conjunto verde.

La entidad ferrolana anunció el fichaje a través de sus redes sociales, donde dio la bienvenida a la jugadora y destacó la ilusión con la que afronta esta nueva etapa.

Una nueva etapa tras toda una vida en el Meigas

Después de desarrollar toda su carrera en el Meigas FS, Male Pellegrino ha decidido cambiar de aires y apostar por el proyecto deportivo del Valdetires Ferrol.

Su llegada supone un nuevo paso en la planificación del equipo para la próxima campaña, en la que el club continúa incorporando jugadoras con talento y margen de crecimiento para consolidar una plantilla competitiva.

Ilusión por vestir la camiseta verde

Desde el Valdetires Ferrol mostraron su satisfacción por poder contar con la nueva incorporación y le desearon el mayor de los éxitos en esta nueva etapa.

El club destacó las ganas de verla disfrutar sobre la pista y confió en que pueda aportar toda su calidad al equipo desde el primer momento.

El Valdetires sigue dando forma a su plantilla

Con la incorporación de Male Pellegrino, el conjunto ferrolano continúa perfilando el plantel con el que afrontará la nueva temporada, manteniendo su apuesta por combinar juventud, talento y compromiso para seguir creciendo en la competición.

La llegada de la exjugadora del Meigas FS se suma a los movimientos realizados por el club durante las últimas semanas, en las que el Valdetires Ferrol ha reforzado distintas posiciones con el objetivo de afrontar con garantías el nuevo curso deportivo, con la llegada de Mariña Castro, Dany Domingos; el retorno de Carol Senra y las renovaciones de Mery, Monti, Iria Santos e Irene Cela.