My dear and great unknown–( Julia M.ª Dopico y Vale de Piñeyro)

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Julia M.ª Dopico y Vale de Piñeyro

He interrumpido mis publicaciones semanales por dos importantes razones: el sol, la estrella corazón del sistema planetario que anima a ser disfrutado en estas jornadas estivales y las conferencias que he venido realizando este mes sobre el músico José Arriola, mi querido y gran desconocido cuya historia merece ser relatada desde el

profundo respeto que merece el gran compositor‒el “Mozart español” o el “Mozart gallego”‒y célebre prodigio al piano al que muchos recuerdan permaneciendo siempre entre luces y sombras, tal vez en un eco lejano que sigue resonando sin saber cómo o cuándo…Veritas nunquam perit‒ “la verdad nunca perece”‒decía el estoico Séneca “el joven”; pero sólo algunos desean escucharla, preferentemente no compartirla y siendo, desde mi punto de vista, imprescindible asumir para verla brillar tan solo un instante vencedora y desvanecerse después en el aire, por el aire, con el aire…

Son sólo “los elegidos” los que se perpetúan en Mnemósine‒ la memoria‒. Entre ellos, Arriola, que se entrelaza en mi destino como una enredadera resurgiendo una y otra vez‒ ¿Fénix? ‒ entre logros y derrotas. Se ha concluido el primer ciclo de estas conferencias con la colaboración de la Xunta de Galicia y la grata acogida en O Pazo do Monte de Ferrol, donde Sergio Lorenzo ilustró musicalmente mis palabras interpretando una selección de obras escritas para piano por Arriola y recogidas en las “Impresiones Argentinas”; en la Casa Museo Wenceslao Fernández Flórez, en donde con sumo gusto yo misma interpreté también al piano su “Habanera Aurora”, recogida en el cd “ Galicia na Memoria” en donde yo misma con la bandurria y acompañada al piano iniciaba este proceso de recuperación musical, humildemente, con el mismo instrumento que tocaba Chané y con el que Chané le recibe en Cuba, cuando aquello era aquel borinquen, aquella “perla del Caribe” y en “Gráficas Santiago”‒ Casa de Letras‒, en un Ribadeo también indiano, inolvidable y tropical, que me trae recuerdos familiares que quizás un día se irán contando, mais…paseniñamente, pouco a pouco, step by step, en marchant…Arriola volverá en septiembre, el septum, siendo solicitados él y yo en el Casino de A Coruña, en el de Ferrol, en el Museo Provincial de Pontevedra, en a Casa da Cultura de Pontedeume…Arriola y yo: “Soñando los caminos de la tarde. ¡Las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas! ¿A dónde el camino irá?”.