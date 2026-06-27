El Baxi Ferrol jugará la Eurocup por tercera temporada consecutiva tras asumir la plaza vacante del Leganés

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El Baxi Ferrol volverá a competir la próxima temporada en la Eurocup Women. Así lo confirmaron este sábado en rueda de prensa el presidente del club, Santi Rey, y el entrenador y director deportivo, Lino López, después de que la entidad decidiese aceptar la plaza vacante dejada por el Innova-TSN Leganés.

El conjunto ferrolano disputará por tercera campaña consecutiva la segunda competición continental, una decisión que el club ha tomado únicamente después de asegurar la viabilidad económica del proyecto.

La renuncia del Leganés abrió la puerta al Baxi Ferrol

Santi Rey explicó que el proceso comenzó hace aproximadamente un mes, cuando el presidente del Leganés le trasladó que el club madrileño tenía muchas posibilidades de renunciar a disputar la Eurocup.

Finalmente, el pasado 10 de junio esa decisión quedó confirmada y, cinco días después, la Federación Española de Baloncesto comunicó al Baxi Ferrol que, al haber finalizado noveno en la Liga Femenina Endesa, tenía prioridad para ocupar la vacante.

Desde ese momento, el club inició una intensa ronda de contactos con el Concello de Ferrol, la Xunta de Galicia y diferentes empresas con el objetivo de reunir el presupuesto necesario para afrontar una nueva participación europea.

El club tiene cubierto el 80 % del presupuesto

Según explicó el presidente, la experiencia acumulada durante las dos últimas temporadas permitió calcular que el coste mínimo de disputar la Eurocup ronda los 135.000 euros, una cifra similar a la inversión realizada el pasado curso, en la que llegaron a los octavos de final de la competición.

Actualmente, el Baxi Ferrol ya dispone del 80 % del presupuesto necesario y confía en cerrar próximamente el 20 % restante tras las reuniones mantenidas durante los últimos días con nuevos patrocinadores.

Santi Rey aseguró que el anuncio no se hizo público hasta tener garantizada esa estabilidad económica, ya que el club no estaba dispuesto a comprometer su futuro por participar en la competición.

Punta Arnela será la sede europea

La participación en la Eurocup traerá consigo un cambio de escenario para los partidos continentales. Debido a las circunstancias de esta temporada, el equipo disputará sus encuentros europeos en el pabellón de Punta Arnela.

Esta circunstancia supondrá una reducción del aforo disponible y, en consecuencia, habrá menos entradas y menos abonos para los aficionados que deseen asistir a los encuentros.

En los próximos días, el club abonará el canon exigido por la FIBA y todo apunta a que deberá disputar la fase previa al acceder a la competición como último representante español clasificado, aunque todavía existe la posibilidad de acceder directamente a la fase de grupos si se produce alguna nueva renuncia.

Lino López: «Es un logro impresionante»

El entrenador y director deportivo del Baxi Ferrol quiso comenzar su intervención agradeciendo el trabajo realizado por Santi Rey y por toda la junta directiva para hacer posible una nueva participación europea.

Lino López calificó como «un logro impresionante» que el club dispute por tercera temporada consecutiva la Eurocup, destacando que ello permitirá volver a disfrutar en Ferrol de algunos de los mejores equipos del continente.

La planificación deportiva no cambia

El técnico confirmó que la clasificación europea no alterará la planificación deportiva diseñada para la próxima temporada.

Lino López recordó que el mercado continúa siendo muy complejo y que la confección de la plantilla siempre depende del presupuesto disponible. No obstante, se mostró muy satisfecho con el grupo formado, integrado por varias jugadoras que debutarán en la Liga Femenina Endesa y convencido de que Ferrol continúa siendo un destino atractivo para jóvenes talentos que buscan iniciar su carrera profesional.

La pretemporada comenzará a finales de agosto

El cuerpo técnico mantiene previsto iniciar los entrenamientos durante la última semana de agosto, sin adelantar la preparación para evitar un incremento de los costes que pueda afectar a la estabilidad económica del club.

En las primeras sesiones, Claire Melia y Karolina Sotolova asumirán un papel importante para facilitar la adaptación de las nuevas incorporaciones al estilo de juego del equipo. A ellas se unirá progresivamente Gala Mestres, que regresará a la dinámica del grupo tras su baja por maternidad.

Con la confirmación de la participación europea, el Baxi Ferrol volverá a situarse entre los principales referentes del baloncesto femenino español, afrontando una temporada en la que combinará nuevamente la Liga Femenina Endesa con la exigencia de la Eurocup Women.