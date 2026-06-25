El Gadis Surf Festival Ferrol inicia la competición de longboard tras la llegada del esperado oleaje a Esmelle

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La acción ya está en marcha en el Gadis Surf Festival Ferrol. La playa de Esmelle acogió este jueves las primeras mangas de la prueba del circuito europeo de longboard de la World Surf League (LQS), después de que el esperado oleaje no llegase hasta la tarde, obligando a retrasar el inicio de la competición.

Las condiciones del mar impidieron que los deportistas pudieran entrar al agua durante la mañana, aunque finalmente el swell hizo acto de presencia en la costa de Ferrolterra, permitiendo completar las primeras eliminatorias de un campeonato que reunirá durante estos días a algunos de los mejores especialistas europeos de la modalidad.

Jon Garmendia y Raquel Bento marcan el ritmo

En la categoría masculina, el vasco Jon Garmendia fue uno de los grandes protagonistas de la jornada inaugural al conseguir una puntuación total de 14,16, situándose entre los favoritos para luchar por el triunfo final.

En el cuadro femenino, la portuguesa Raquel Bento también dejó muy buenas sensaciones tras firmar las mejores puntuaciones del día gracias a dos olas valoradas en 5,00 y 3,17 puntos, alcanzando un total de 8,17.

Esmelle, escenario de la lucha por el título europeo

La prueba del Longboard Qualifying Series (LQS) que se disputa en Ferrol podría coronar este viernes a los nuevos campeones de Europa de la especialidad, siempre que las condiciones del mar permitan completar el programa previsto por la organización.

La playa de Esmelle vuelve así a convertirse en uno de los principales escenarios del surf continental, acogiendo una competición que reúne a deportistas de distintos países y consolida a Ferrol como una de las referencias del calendario europeo.

La competición continuará este viernes

La organización prevé una jornada con condiciones similares a las del jueves, aunque con un ligero incremento del oleaje que podría favorecer el desarrollo de la competición.

La primera llamada a los participantes está fijada para las 8:00 horas, momento en el que se decidirá el inicio de las pruebas en función del estado del mar y de la evolución de las condiciones meteorológicas.