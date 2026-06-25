Agenda para este viernes, día 26 de junio, en la zona norte

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LA FRASE DEL DÍA.-«Un amigo nunca te dice lo que tú quieres escuchar, te dice la verdad y lo que es mejor para ti»

–Quedan 188 días para finalizar el año.

–Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.

–Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura

–La Iglesia celebra la festividad de San Josemaría Escrivá de Balaguer, sacerdote y fundador del Opus Dei y San Pelayo (San Paio)

–¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el día 26 de junio?..Cáncer.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE VIERNES

Este viernes 26 de junio en Ferrol se espera un día de inestabilidad atmosférica con nubes, claros y riesgo de chubascos débiles, mientras que en la mar las condiciones serán favorables para la navegación, sin alertas vigentes y con un oleaje moderado.

El tiempo en tierra (Ferrol)

Temperaturas: La máxima alcanzará los 24°C – 26°C, dejando una sensación térmica de calor agradable. La mínima bajará hasta los 16°C – 18°C.

Cielo y precipitaciones: El día transcurrirá entre nubes y claros. Persiste una probabilidad media (alrededor del 35% – 40%) de chubascos dispersos y localmente tormentosos, especialmente propensos a concentrarse durante la tarde antes de retirarse hacia la noche.

Viento: Soplará de componente suroeste con una velocidad media de 15 a 20 km/h y rachas máximas puntuales que rondarán los 26-30 km/h.

Índice UV: Máximo de 6 (Alto), por lo que se recomienda protección solar en los momentos en que se abra el cielo.

El tiempo en la mar (Litoral de Ferrolterra)



Estado de la mar: Situación tranquila. La altura significativa de la ola estará entre los 0.5 y 0.7 metros (mar rizada a marejadilla).

Viento costero: Predominará el viento de componente suroeste. Será flojo a moderado cerca de la costa, aumentando ligeramente en aguas abiertas.

Avisos marítimos: La AEMET de Galicia confirma que no se esperan condiciones de aviso ni alertas por temporal en todo el litoral norte gallego.

Temperatura del agua: El agua del mar en las playas abiertas (como Doniños o San Xurxo) se mantendrá en torno a los 18°C – 20°C



DONANTES DE SANGRE

La unidad móvil se encuentra hoy en la plaza de Armas. De 9:30 a 14:30 y de 15:30 a 21:00 horas.

TAL DÍA COMO HOY

–(2007)-Falleció en Ferrol Manuel Amor Deus, (Ferrol-16 de febrero de 1941) a causa de un cáncer de pulmón provocado por el amianto. Fue un destacado dirigente sindical gallego.

EN EL CONCELLO

8.30h.- El concejal de Contratación, Javier Díaz Mosquera, preside las mesas de contratación. Sala de comisiones.

9.00h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, recibe al capitán del destacamento de Tráfico Ferrol, Francisco Javier López Dopico. Alcaldía.

9.30h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, asiste a la toma de posesión del presidente de la APFSC, José Antonio Álvarez Vidal. Sala Curuxeiras.

11.00h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, visitan el bus de donación de sangre. Plaza de Armas.

11.30h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, asiste a la entrega de mando del coronel de Infantería de Marina, David Salvador Rodríguez Picallo. Cuartel del Tercio Norte.

15.00h.- El teniente alcalde, Javier Díaz Mosquera, asiste a la entrega de premios del campeonato Gadis Surf Festival Ferrol. Camping As Cabazas. Covas.

17.00h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, participa en la entrega de premios del certamen literario Carmela Loureiro. Auditorio centro cultural Torrente Ballester.

18.00h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, asiste a la despedida de la promoción grado de Enfermería de la Facultad de Enfermería y Podología del Campus Industrial de Ferrol (UDC). Auditorio Ferrol.

CORTES DE TRÁFICO

En calle Iglesia

–La Policía Local de Ferrol informa de que, con motivo de la descarga de materiales necesarios para la ejecución de dos obras en la calle de la Iglesia ESTE VIERNES se producirán restricciones y cortes puntuales al tráfico rodado en el tramo comprendido entre las calles Concepción Arenal y Tierra.

En Rubalcava

-A partir de lunes, día 29, se corta al tráfico el tramo de la calle Rubalcava entre Sol y Doctor Fleming, por obras de mejoras.

Desde el número 44 de Rubalcava hasta Doctor Fleming, la circulación será en doble sentido para garantizar la entrada y salida a los garaje.

EN LA AUTORIDAD PORTUARIA

A las 9.30 horas, en la sala Curuxeiras del puerto de Ferrol, José Antonio Álvarez Vidal tomará posesión de su cargo como presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.

El acto contará con la presencia de las conselleiras do Mar, Marta Villaverde, y de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela; el obispo de la diócesis, Fernando García Cadiñanos; el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde; la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneirosuna amplia representación de autori-

dades civiles y militares, del mundo empresarial y social, de los operadores de la Autoridad

Portuaria de Ferrol-San Cibrao y de la comunidad portuaria.

EN EL TERCIO NORTE

-A las once y media de la mañana está previsto el acto militar. en el Patio de Armas del Quartel de NS de los Dolores, del relevo y la entrega de mando del Tercio Norte de Infantería de Marina por parte del coronel Antonio J. Palmero Romero al también coronel, ferrolano, David Salvador Rodríguez Picallo en presencia del Comandante General de la Infantería de Marina (COMGEIM), General de División José Luis Souto Aguirre.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

-9,30 h.- Las conselleiras do Mar, Marta Villaverde, y de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, acompañadas por la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, asistirán a la toma de posesión del nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol- San Cibrao, José Antonio Álvarez. En la sala Curuxeiras (porto de Curuxeiras, s/n)

-11,00 h.- El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, acompañado por la directora de la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos, Marisa López, visitará la unidad móvil de ADOS dentro de la campaña de donación de sangre «Un alento de vida». En la plaza de Armas.

IGLESIA DIOCESANA

En Valdoviño

–A las 18.00 horas, confirmaciones en la iglesia de Santa Olalla. La ceremonia estará presidida por el obispo diocesano, Fernando García Cadiñanos..

En Ferrol

–A las 19.30 horas l en la concatedral de San Julián Eucaristía en memoria de san Josemaría Escrivá de Balaguer

Estará presidida por el obispo diocesano.

EXPOSICIONES

En Ferrol

–Exponav. Muestra del artista belga Rodolphe Schönberg, grabador y dibujante cuya obra se centra en los temas relacionados con el mar.

Las 43 estampas de Schönberg que configuran la exposición son propiedad del Museo do Gravado de Artes de Ribeira, que colabora con Exponav y que ha cedido estos grabados para que puedan ser visitados en la sala Carlos III hasta el 30 de junio. Horarios de visitas, de lunes a sábados, de 11.00 a 19.00 horas. Domingos, de 11.00 a 15.00 horas

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol, interesante exposición sobre 300 historia del Departamento Marítimo del Norte, incluye paneles informativos, vitrinas con libros y documentos históricos, cuadros y piezas muy valiosas de cartografía y navegación. La Muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 28 de junio.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester». Exposición de Xoán Xosé Braxe, integrada por más de un centenar de obras del artista. Hasta final de mes.

Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–En el Ateneo, propuesta cultural que va más allá de una exposición convencional. Bajo el título «Retratos da Ilustración”, la artista Carmen Martín presenta una colección de retratos inspirados en figuras de la Ilustración.

–En Afundación (plaza de la Constitución) exposición » Origen» compuesta por las fotografías que conforman el proyecto El Legado que Seremos, de Álvaro Ybarra, mediante las cuales documenta el proceso de transición

energética del carbón a las fuentes renovables. Algunas de las imágenes están tomadas en el ámbito de la central térmica de carbón de As Pontes, una de las últimas de este tipo que se mantuvo en funcionamiento en España.