La «Álvaro de Bazán»(F-101) continúa su tránsito por el océano Pacífico rumbo a Hawái

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La fragata F-101 «Álvaro de Bazán» perteneciente a la 31 escuadrilla de Superficie con base en Ferrol continúa su tránsito por el océano Pacífico rumbo a Hawái, donde participará en el ejercicio #RIMPAC, el mayor ejercicio naval multinacional del mundo organizado pro al U.S. Navy

Durante esta travesía, la dotación mantiene un intenso programa de adiestramiento con el objetivo de reforzar su preparación y capacidad operativa. En esta ocasión, la F-101, al mando del capitán de fragata Álvaro Zaragoza Ruiz, ha llevado a cabo actividades conjuntas con helicópteros CH-148 Cyclone de la Royal Canadian Navy y SH-3D de la Marina de Guerra del Perú desarrollando ejercicios destinados a perfeccionar la interoperabilidad, la coordinación táctica y los procedimientos de vuelo y maniobra entre unidades de distintas marinas amigas como la Marina de México

Este tipo de adiestramientos permiten incrementar la capacidad de actuación conjunta en operaciones navales complejas, fortaleciendo la cooperación internacional y el entendimiento mutuo entre fuerzas navales.

La participación en RIMPAC constituye una excelente oportunidad para demostrar el alto nivel de preparación de la Armada y seguir afianzando los lazos de colaboración con los socios y aliados en el ámbito marítimo internacional.

Zarpó de Ferrol en el mes de mayo

La fragata ‘Álvaro de Bazán’ el día 13 de mayo desde la Estación Naval de La Graña, en Ferrol, para iniciar un despliegue de más de cinco meses en el que participará en dos de los ejercicios internacionales más relevantes del ámbito naval: el RIMPAC, liderado por Estados Unidos en aguas de Hawái, y el PAC DRAGON-26, centrado en la interoperabilidad y seguridad en el Indo-Pacífico.

La fragata también participará en GALAPEX, en las Islas Galápagos (Ecuador), centrado en la lucha contra la contaminación marina y control de tráfico ilícito; y en UNITAS, en aguas de Perú, maniobras multinacionales con países sudamericanos también lideradas por Estados Unidos. Además, el buque realizará escalas de apoyo a la diplomacia de defensa en Colombia y México.

El regreso está previsto entre el 21 y el 23 de octubre, si las condiciones meteorológicas lo permiten.