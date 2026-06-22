Dany Domingos da un salto de calidad al proyecto del Valdetires Ferrol para la próxima temporada

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El Valdetires Ferrol continúa dando forma a su plantilla para la próxima campaña con un fichaje de gran prestigio. La entidad ferrolana ha anunciado este lunes la incorporación de Dany Domingos, una de las futbolistas con mayor trayectoria y reconocimiento del fútbol sala femenino español, que defenderá la camiseta verde durante la temporada 2026-2027.

La nueva jugadora aterriza en Ferrol tras una dilatada carrera de más de dos décadas al máximo nivel, gran parte de ellas en la máxima categoría y vinculada a Burela FS, uno de los equipos más laureados del panorama nacional.

En su amplio palmarés destacan numerosos títulos nacionales e internacionales, además de su condición de campeona de Europa con la selección de España. Asimismo, formó parte del combinado nacional que disputó el primer Mundial oficial de fútbol sala femenino, celebrado en 2025, un hito histórico para este deporte.

Desde el club consideran que su llegada supone un importante impulso para el proyecto deportivo, aportando experiencia, liderazgo y una trayectoria que la ha convertido en una referencia para varias generaciones de jugadoras.

En sus primeras declaraciones como futbolista de Valdetires Ferrol, Dany Domingos mostró su ilusión por esta nueva etapa: «Estoy contenta de formar parte de este club y con ganas de aportar toda mi experiencia en el fútbol sala para ayudar al crecimiento del club».

La entidad ferrolana ha querido agradecer la confianza depositada por la internacional española y le ha dado la bienvenida, confiando en que su incorporación contribuya a seguir consolidando el crecimiento deportivo del equipo en la próxima temporada.