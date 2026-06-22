El paro en el comercio de alimentación de A Coruña deja tiendas y almacenes «en mínimos»

Las dos primeras jornadas de huelga en el comercio de alimentación de A Coruña dejan «tiendas y almacenes en mínimos», según la CIG-Servizos, que prevé un seguimiento «mayoritario» en el paro de este martes, cuando también habrá manifestaciones en A Coruña, Santiago, Ferrol y Ribeira.

El domingo, cuando la huelga afectó a tiendas que tienen ese día de apertura, hubo «un importante seguimiento y supermercados como Gadis de Melide no pudieron abrir por falta de personal», destaca la central nacionalista.

El paro de este lunes está centrado en logística y registra, según la CIG, un seguimiento «similar» al de la huelga del 29 de mayo, con el almacén de Piadela «bajo mínimos» y la plataforma de distribución de pescado de Gadis «completamente paralizada«. En cuanto a las tiendas, el seguimiento en esta jornada está resultando «incluso mayor de lo previsto» por lo que la central espera que este martes 23 la huelga sea «un rotundo éxito de participación».

A su juicio, evidencia el rechazo «unánime» de los trabajadores al bloqueo en que Gadis y Froiz mantienen la negociaciación colectiva y a las propuestas «de miseria que no garantizan el mantenimiento de la capacidad adquisitiva, no mejoran las condiciones laborales ni permiten avanzar en los derechos sociales». Ello, «pese a que en los últimos años las empresas están batiendo récords de facturación y obteniendo beneficios millonarios», critica.

Además, la CIG denuncia «prácticas de esquirolaje» de Gadis y Froiz con llamamientos para realizar horas extra los días de los paros, trasladar personal de otras provincias, cambiar las rutas de distribución, adelantar los pedidos de las tiendas, entre otras.

PATRONAL

Por su parte, la Asociación de Supermercados, Autoservicios Mayoristas y Distribuidores de Alimentación de A Coruña lamenta, a través de otro comunicado, que las organizaciones sindicales hayan rechazado «nuevamente» la propuesta de acudir a un procedimiento de mediación ante el Consello Galego de Relacións Laborais y mantengan las medidas de conflicto anunciadas.

Tras ocho reuniones entre las partes, la patronal asegura que continúa defendiendo «la necesidad de buscar un acuerdo posible». La propuesta de esta asociación, según afirma, contempla incrementos salariales «acumulados cercanos al 10% en los próximos cuatro años«, mecanismos de protección frente a desviaciones del IPC durante toda la vigencia del convenio, nuevas medidas de conciliación en materia de licencias retribuidas, lactancia, horarios y fines de semana «de calidad», así como otras «mejoras sociales y organizativas».

La asociación recuerda además que las empresas afectadas por este convenio «ya pagan actualmente salarios entre un 6% y un 11% superiores a los de la mayoría de sus competidores». Sobre esa base, la propuesta empresarial plantea incrementos salariales para 2026 que se sitúan «en línea o por encima de la mayoría de los convenios colectivos firmados recientemente en España, incluidos acuerdos alcanzados en empresas competidoras y en otros sectores de actividad», reivindica.

La asociación subraya que las afectadas por esta negociación son «numerosas empresas gallegas del sector», entre ellas pequeños comerciantes locales y las tres principales gallegas de distribución alimentaria: Gadisa, Froiz y Cuevas.

En conjunto, según sus cifras, generan alrededor de 16.000 puestos de trabajo en la comunidad y mantienen «una estrecha colaboración» con cientos de productores, cooperativas, industrias agroalimentarias y proveedores gallegos.

«La mejora de salarios y condiciones laborales es un objetivo compartido. La cuestión es cómo hacerlo sin poner en riesgo irremediablemente el empleo y el futuro de empresas de aquí«, incide. Añade que «resulta difícil de entender que, en una negociación, y tras ocho reuniones, una parte rechace cuatro veces la propuesta de mediación al tiempo que exige a la otra que asuma incrementos de un 47% superiores al resto de sus competidores».

Así las cosas, reitera su «voluntad de diálogo» para intentar alcanzar «un acuerdo razonable, equilibrado y sostenible para todas las partes».