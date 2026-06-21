Fallece un bañista de 78 años, en la zona de Cariño, Doniños

21 junio, 2026 Dejar un comentario 638 Vistas

Fot-Alejandro Maneiros

En la tarde de este domingo ha fallecido en la playa de Cariño, en Doniños, un vecino del lugar, de 78 años de edad, que había acudido a bañarse y su hijo solicitó ayuda sanitaria aunque no se pudo hacer nada por salvarle la vida

En el Centro Integrado ás Emerxencias 112 Galicia se recibió una llamada a las 17:40 horas de un familiar pidiendo ayuda e indicando que su padre estaba en apuros cuando iba a nado por la zona de las rocas. Nada mas tener constancia del suceso, el CIAE 112 Galicia puso en marcha un dispositivo de intervención formado por el personal del Servicio de Urxencias Sanitarias 061 con un a ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), Salvamento Marítimo, Servicio de Guardacostas de Galicia, Bomberos de Ferrol con su equipo acuático, Guardia Civil, Policía Nacional, Local y efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad.

Desde Salvamento Marítimo  se movilizó el Pesca II si bien finalmente, una embarcación auxiliar del remolcador Sebastián Ocampo del Servicio de Guardacostas de Galicia, se dirigió a la zona. Allí estaba el accidentado y su hijo, quien le practicó maniobras de reanimación  cardiopulmonar ((RCP), a la espera de auxilio. Según  información del concello el hombre había sufrido una indisposición  repentina.

Tras rescatar al bañista, fue trasladado hasta la rampa de la Cortina, en el muelle ferrolano de Curuxeiras.  El personal sanitario había confirmado el fallecimiento del hombre,  S.P.L. de 78 años de edad. En la zona portuaria lo esperaban los agentes de las Policía Nacional, Local y Portuaria, y personal sanitario con la UVI móvil.

Posteriormente se procedió al levantamiento del cadáver y su traslado en un furgón judicial al Hospital Naval del Complejo Hospitalario Universitario (CHUF) en donde este lunes le será practicada la autopsia.

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