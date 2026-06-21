Agenda para este lunes, día 22 de junio, en la zona norte y fiestas de San Juan

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LA FRASE DEL DÍA.-”Todos podemos hacer algo para contribuir a la sostenibilidad»

–Quedan 192 días para finalizar el año.

–Día Internacional del Volkswagen Escarabajo.

–Día Internacional de los Bosques Tropicales

–La Iglesia celebra la festividad de Santo Tomás Moro. Fue pensador, teólogo, político, humanista y escritor. Su figura destaca por haber sido un gran detractor de la Reforma protestante y, en especial, de Martín Lutero y de William Tyndale. En 1535 fue acusado de alta traición por no comulgar con la Iglesia anglicana y oponerse al divorcio con la reina Catalina de Aragón. Fue juzgado, declarado culpable y decapitado.

–¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el día 22 de junio?..Géminis.

DONACIÓN DE SANGRE

La unidad móvil se encuentra hoy en As Pontes, en la plaza del Carmen, de 10.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 21.00 horas

TAL DÍA COMO HOY

–(1949 )-La guardia civil en un enfrentamiento mata en Bóveda a los guerrilleros Manuel Fernández Soto y Bernardo Álvarez Trabajo, resultando malherido Elías López Armesto.

Manuel Fernández Soto conocido como Coronel Benito o Soutiño, nació en Mugardos en 1902. Fue marinero del acorazado Jaime I cuando se produjo la sublevación de 18 de julio de 1936, al año siguiente se afilió al PCE. Al final de la Guerra Civil estuvo en el campo de concentración de Bicerta. Después marchó a la URSS y luchó en la II Guerra Mundial. Se trasladó a Argentina y a finales de 1945 volvió a Galicia para formar parte de la dirección de la guerrilla y del PCE. Después de la caída de la dirección guerrillera en Galicia en julio de 1948 asumió la tarea de la reorganización de la guerrilla sobre la base de las consignas comunistas e inició un proceso de militarización. Poco después de asumir formalmente la jefatura de la guerrilla y la secretaría general del Comité Regional del PCE en marzo de 1949 fue denunciado por un infiltrado en el seno de la guerrilla y muere en Bóveda.

EN EL CONCELLO

9.30h.- Xunta de Goberno local.

11.00h.- O concelleiro de Contratación, Javier Díaz Mosquera, preside as mesas de contratación. Sala de comisións.

11.30h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, informa en rueda de prensa de los asuntos aprobados en la XGL.

12.30h.- O alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, despide al coronel del Tercio Norte, Antonio Javier Palmero Romero.

18.00h.- O alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, recibe á Asociación “Cyclists for Cultural Exchange”. Sala Jorge Juan.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE LUNES

Este lunes 22 de junio de 2026, Ferrol presentará un cielo predominantemente cubierto y nuboso con temperaturas agradables que oscilarán entre los 19 °C de mínima y los 23 °C a 25 °C de máxima, acompañadas de unas condiciones marítimas excelentes y muy tranquilas.

Previsión en Tierra (Ferrol)

Estado del cielo: Cubierto durante gran parte del día con bancos de niebla o neblina a primeras horas de la madrugada. Hay baja probabilidad de precipitaciones (entorno al 10%-20%), pudiendo registrarse algún chubasco débil o llovizna aislada por la mañana.

Temperaturas: El ambiente será cálido pero suave debido a la nubosidad, con valores máximos en torno a los 23 °C – 25 °C y una mínima estancada en los 19 °C.

Vientos: Flojos a moderados de componente noroeste (NW), con velocidades medias de entre 10 y 15 km/h y rachas máximas que apenas alcanzarán los 20 km/h.

Previsión en la Mar

Oleaje: Mar prácticamente llana o rizada. La altura significativa de las olas se mantendrá muy baja, entre los 0,2 y 0,4 metros, ideal para la navegación costera o recreativa.

Viento en el mar: Muy flojo, soplando del noroeste con una intensidad media en torno a los 3,5 m/s (unos 7 nudos).

Temperatura del agua: Rondará los 19 °C, ofreciendo un ambiente agradable en zonas de playa protegidas.

FIESTAS DE SAN JUAN EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

–Martes 23 de Junio, en este día en la parroquia ferrolana de Esmelle comenzará la celebración de las fiestas en honor a su patrón, San Xoán con una sesión vermú animada por el dúo Candela.

Los asistentes a esta jornada también podrán comer y cenar churrasco y sardinas.

Miércoles 24, a las 13.00 horas se celebrará la misa del patrón con procesión. A las 14.30 horas comenzará la sesión vermú a cargo del dúo D´Vicio.

Por la noche, gran verbena a cargo del dúo D´Vicio y orquesta New York.

–La Asociación de Vecinos Xunta Veciñal de Doniños organiza la sardiñada con motivo de la celebración de la noche de San Xoán.

El evento tendrá lugar el día 23 de Junio, a partir de las 20:00 horas, en el local de la asociación.

La noche estará amenizada con la actuación de Jorge Latino en directo.

En As Somozas

El municipio de As Somozas celebrará la noche de San Xoán con una gran sardiñada popular y la tradicional cacharela.

La gran cita tendrá lugar el próximo martes 23 de junio, dando comienzo a las actividades a partir de las 20:30 horas. El escenario elegido para la ocasión es la idílica Área Recreativa O Carballo. Los asistentes podrán participar en la recolección y rito de las tradicionales Herbas de San Xoán. Como no podía ser de otra manera, el fuego será el gran protagonista con el encendido de la gran Cacharela.

En el plano gastronómico, se podrá disfrutar de una clásica degustación de sardiñas asadas .La noche alcanzará uno de sus momentos más místicos con la preparación de la tradicional Queimada y el recitado de su Conxuro.

Habrá actividades de animación infantil destinadas al entretenimiento de los más pequeños y actuaciones en directo del grupo Rayones y a la sesión rítmica de DJ Frank Fairlane, quienes pondrán la banda sonora a una velada mágica.

En Cabanas

-La S.C.R.D. San Mamede de Laraxe de Cabanas celebra el San Xoán el 23 de Junio. Los asistentes a esta noche mágica podrán tomar, desde las 21.00 horas, liscos, pan, alitas de pollo y queimada y, por supuesto, a partir de las 00.00 horas celebrar la llegada del verano prendiendo la lumeirada.

En Cedeira

-El martes 23 de Junio la Asociación de Vecinos y Amigos de San Román, organizará la tradicional Lumeirada de San Xoán. Comenzará a partir de las 20.00 horas en el atrio de San Román y los asistentes podrán degustar una deliciosa churrascada. La fiesta estará amenizada por Alex.

Habrá colchoneta gratis para los pequeños y carpa por si llueve.

En Miño

Martes 23, a las 20.00 horas dará inicio la gran sardinada y a las 22.00 horas, espectacular verbena con los grupos Cayenna y Radar.

Miércoles 24, a las 13.00 horas se celebrará la misa solemne en honor a San Xoán y a las 14.00 horas la sesión vermú con la orquesta Pontevedra que también amenizará la verbena, junto al grupo Claxxon.

Jueves 25, a las 13.00 horas se oficiará la misa en honor a la Virxe do Carmen.

En Moeche

–La AVCR Val de Moeche te invita a celebrar la noche mágica de San Xoán el próximo martes 23 de Junio, a partir de las 19:00 horas, en su local social «O Pereiro».Disfruta de una velada animada con música en vivo a cargo de María. Además, se ofrecerá una cena completa que incluye costilla, liscos, chorizos, pan, requeixo, vino, agua, refrescos, café y una tradicional queimada para culminar la noche.

En Mugardos

–Fiestas patronales que se celebrarán en la parroquia de San Xoán de Piñeiro.

Martes 23 de Junio, a las 19.00 horas se disputará un partido de solteros/as contra casados/as y a las 21.00 horas comenzará la gran churrascada y sardiñada,y desde las 22.30 horas se podrá disfrutar con la actuación de Malditos Pendejos.

En esta noche no faltará el encendido de la lumeirada, los fuegos artificiales y los hinchables para los niños.

Miércoles 24, a las 13.30 horas los presentes podrán disfrutar con la actuación de Aixa Romay. También habrá fuegos artificiales.

En Ortigueira

–Festividad que se celebra en la parroquia de Espasante en honor a San Xoán.

Lunes 22, por la tarde se celebrará una gran sardinada popular amenizada por Gamelas e Anduriñas.

–La parroquia de San Adrián de Veiga se viste de gala para celebrar sus tradicionales fiestas de San Xoán hoy sábado 20 de junio.

Los actos principales arrancarán a las 13:00 horas con la celebración de la solemne procesión, la cual estará acompañada musicalmente por la A.C. Troula do Ortegal. Posteriormente, a las 14:00 horas, esta misma agrupación folclórica ofrecerá una actuación de baile. Al finalizar, la música continuará sin pausa para amenizar tanto la sesión vermú como el tardeo, un apartado festivo que correrá a cargo del grupo Mar D’Arousa.

El gran encuentro gastronómico llegará a las 15:00 horas con el Xantar Veciñal. Los asistentes podrán degustar un completo menú compuesto por empanada, churrasco, postre, bebidas, café y chupito. La comida será completamente gratuita para los socios/as y comuneros, mientras que los no socios/as podrán asistir adquiriendo su entrada por un precio de 20 €.

Habrá atracciones gratuitas para los más pequeños.

En Pontedeume

-Noite de San Xoán, organizado por la Comisión de Festas Das Peras, que se celebrará el martes 23 de Junio. El evento tendrá lugar en el Parque Sarmiento y las actividades comenzarán a partir de las 21:00h ofreciendo sardinas, pan y vino por un precio de 6€.

Además, habrá música en directo a cargo de Dj Chus y Banda de la O.

EXPOSICIONES

En Ferrol

–Exponav. Muestra del artista belga Rodolphe Schönberg, grabador y dibujante cuya obra se centra en los temas relacionados con el mar.

Las 43 estampas de Schönberg que configuran la exposición son propiedad del Museo do Gravado de Artes de Ribeira, que colabora con Exponav y que ha cedido estos grabados para que puedan ser visitados en la sala Carlos III hasta el 30 de junio. Horarios de visitas, de lunes a sábados, de 11.00 a 19.00 horas. Domingos, de 11.00 a 15.00 horas

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol, interesante exposición sobre 300 historia del Departamento Marítimo del Norte, incluye paneles informativos, vitrinas con libros y documentos históricos, cuadros y piezas muy valiosas de cartografía y navegación. La Muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 28 de junio.

-En el Centro Cultural «Torrente Ballester».

-Exposición de Xoán Xosé Braxe, integrada por más de un centenar de obras del artista. Hasta el día 3. Hoy jueves visita guiada a las 19.00 horas

-Exposición de fotografía «Mirando o rosa» de Diana Fajardo. Hasta el domingo.

Pueden visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.