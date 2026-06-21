Arrinca en Valdoviño o VI Mercado sostible e ecolóxico

No mediodía deste domingo 21 botaba a andar o VI Mercado sostible e ecolóxico de Valdoviño, impulsado pola concellería de Cultura e Turismo.
Preto dunha vintena de postos de venda de produtos artesáns, ecolóxicos e de proximidade do máis variado (bixutería, cerámica, moda, ilustracións, alimentación, …) e unha morea de actividades- moitas delas ao redor da noite máxica de San Xoán- configuran esta oferta cultural e de lecer, que neste solleiro e caloroso domingo de xuño, permanecerá activa na Porta do Sol de Valdoviño ata última hora da tardiña.
Talleres de cerámica con herbas de San Xoán, a cargo de Mai cerámica; obradoiros de creación de sombreiros con flores; troco de libros, música e compras sucédense na programación do mercado, que visitaban o alcalde de Valdoviño, Alberto González, a concelleira de Cultura e Turismo, Rosana García, e o de Servizos, Benito Vega.
A proposta municipal culminará co concerto de Uxía Lambona e a súa banda molona, que chega ao municipio co apoio da Rede cultural da Deputación da Coruña.