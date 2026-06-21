«¿Hasta cuándo, Catilina, vas a abusar de nuestra paciencia?»(José M. Otero Lastres)

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José Manuel Otero Lastres

Sé que algún lector de lo yo escribo no conoce el latín. Yo estudié algo en el bachillerato y lo que me ha quedado son algunas frases que por sus características las recuerdo porque son el comienzo de maravillosos discursos de políticos de la época de los romanos.

Es algo que tenemos en nuestra mente y que podría llegar a ser aplicable a situaciones que pueden se han repetido en nuestros días.

Esto es lo que pasó con la frase «Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?». Su traducción es: «¿Hasta cuándo, Catilina, vas a abusar de nuestra paciencia?».

El contexto histórico de esta expresión es que fueron pronunciadas por Marco Tulio Cicerón en el Senado en el 63 a.C.. La frase iba dirigidas a Lucio Sergio Catilina, un aristócrata romano que había organizado una violenta conspiración para derrocar a la República tras perder las elecciones.

A pesar de que el Senado conocía todos sus planes y la traición de Catilina, éste se presentó en la sesión como si nada hubiera pasado. Cicerón, indignado por su intento de impunidad, lanzó discurso con esta poderosa increpación pública para desenmascararlo.

Pues bien, permítanme que acuda a dicha frase para utilizarla en el ámbito político, en señal de mi personal protesta. Y es que creo que hay alguien que está abusando de nuestra tolerancia y de los los límites permitidos porque son políticos que no deberían gobernar teniendo a su mujer a punto de ser enjuiciada.