El gobierno local hace balance de gestión–(Enrique Barrera Beitia)

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Enrique Barrera Beitia

El pasado miércoles, José Manuel Rey Varela realizó una valoración de sus tres años de alcaldía. Ya he explicado muchas veces en esta sección que no es democráticamente saludable recurrir a los argumentos ad hominem, y que tenemos que poner bajo sospecha cualquier valoración catastrófica a la que tan dados somos en esta ciudad, porque todos los gobiernos locales han obtenido logros. Lo que debemos hacer es valorar si la botella está medio llena o medio vacía y, sobre todo -yo insisto mucho en ello-, si la gestión está a la altura de las posibilidades reales del grupo de gobierno, dependiendo de si es o no mayoría absoluta.

El derribo de la muralla del Arsenal y el aumento de la plantilla son, sin duda, sus mayores logros, a los que podríamos añadir la adquisición de un inmueble para el futuro Museo do Modernismo. Otros éxitos que el gobierno local se atribuye son más discutibles. Es el caso de la Oficina de Fondos Europeos, que no ha captado más dinero para la ciudad del que le proporcionaba su pertenencia a la asociación del Eixo Atlántico; o la supuesta eficacia de los nuevos canales de participación ciudadana; o la calificación de acuerdo histórico al simple cumplimiento de una sentencia judicial interpuesta por el anterior alcalde socialista con el Concello de Narón para determinar el dinero que debe abonar a Ferrol por el agua y el saneamiento.

Otras reivindicaciones, como las inversiones en algunos barrios (se citan concretamente San Xoán, Ferrol

Vello o Ultramar) o las inversiones deportivas en la zona de A Malata, son interpretables, como también lo son el mantenimiento de los espacios públicos, la recuperación de zonas urbanas para el tráfico rodado o la manera en que se recoge la basura.

Afirma el alcalde, y tiene razón, que Ferrol ha subido de población superando los 65.000 habitantes y que ha superado los 20.000 cotizantes a la Seguridad Social; pero es obvio que esto no es mérito del concello, sino del gobierno de Pedro Sánchez, que ordenó ejecutar el programa de construcción de las nuevas fragatas, al igual que la llegada futura de una fábrica automovilística china, cuyo origen es la estrategia geopolítica que despliega desde hace seis años el gobierno central.

Recordemos finalmente, que este gobierno no ha dado pasos para disponer de suelo industrial ni para crear el nuevo barrio en el antiguo cuartel Sánchez de Aguilera, pese a que cuenta con mayoría absoluta y abundantes asesores. Anuncian, como es lógico, que se pondrán a ello, cuando en realidad deberían llevar años trabajando en estos proyectos estratégicos.