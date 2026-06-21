Continúa activo un incendio forestal en A Capela

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Desde las 4.06de la madrugada de este domingo, día 21, está activo un incendio forestal en el ayuntamiento de A Capela, parroquia de Capilla, que según las últimas estimaciones provisionales supera las 20 hectáreas de superficie afectada.

Fuentes de Medio Rural informan a Galicia Ártabra que se bien a las 15.00 horas el incendio continuaba activo, por lo que se tuvieron que incrementar los medios, los trabajos de extinción evolucionan faborablemente.

Para su extinción se movilizaron por lo de ahora 1 técnico, 8 agentes, 12 brigadas, 11 motobombas, 1 pala y 3 helicópteros.