El calor asfixiante no frenó el éxito de la feria mensual de Ferrol, en Esteiro

Varios miles de personas acudieron a la cita de la «Feria mensual de Ferrol», consolidada como punto de encuentro de la comarca, que se celebra en el tercer domingo de mes y que por obras en su marco habitual, desde hace muchos años, en Irmandiños, tuvo que trasladarse por las obras del muro del Arsenal, a la avenida de Esteiro .
El ambiente se mantuvo animado toda la mañana y los visitantes desafiaron las altas temperaturas en este primer domingo del verano.
Como siempre, amplia oferta de ropa, calzado y hogar, productos del campo frescos y de cercanía, venta de objetos de todo tipo de segunda mano e incluso puestos de comida listos para llevar.
En esta ocasión las sombras de la avenida fueron muy cotizadas así como las terrazas de los establecimiento hosteleros , con triunfó en la venta de bebidas frías y helados.
Como decimos, afluencia de público muchos con sombreros y abanicos, que por cierto fueron los accesorios estrella.