El calor asfixiante no frenó el éxito de la feria mensual de Ferrol, en Esteiro

21 junio, 2026 Dejar un comentario 164 Vistas

El ambiente se mantuvo animado toda la mañana y los visitantes desafiaron las altas temperaturas en este primer domingo del verano.
 
Fot. Galicia Ártabra
Como siempre, amplia oferta de ropa, calzado y hogar, productos del campo frescos y de cercanía, venta de objetos de todo tipo de segunda mano e incluso puestos de comida listos para llevar.
 
En esta ocasión las sombras de la avenida fueron muy cotizadas así como las terrazas de los establecimiento hosteleros , con triunfó en la venta de bebidas frías y helados.
Fot. Galicia Ártabra

Como decimos, afluencia de público muchos con sombreros y abanicos, que por cierto fueron los accesorios estrella.

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