El calor asfixiante no frenó el éxito de la feria mensual de Ferrol, en Esteiro

El ambiente se mantuvo animado toda la mañana y los visitantes desafiaron las altas temperaturas en este primer domingo del verano.

Como siempre, a mplia oferta de ropa, calzado y hogar, p roductos del campo frescos y de cercanía, venta de objetos de todo tipo de segunda mano e incluso p uestos de comida listos para llevar. Como siempre, a

En esta ocasión las sombras de la avenida fueron muy cotizadas así como las terrazas de los establecimiento hosteleros , con t riunfó en la venta de bebidas frías y helados.

Como decimos, afluencia de público muchos con sombreros y abanicos, que por cierto fueron los accesorios estrella.

