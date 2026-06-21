Fallece una mujer, de 30 años, al precipitarse en los acantilados de Cabo Prior cuando iba a realizar una escalada en grupo

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Una mujer ha fallecido, sobre las once de la mañana de este domingo, al precipitarse por los acantilados de la parte baja de cabo Prior, en Covas, municipio de Ferrol.

En el Centro Integrado ás Emerxencias-112 Galicia se recibió la llamada de un particular informando que una mujer se había precipitado por los acantilados en la parte baja de Cabo Prior, golpeándose contra las rocas, en una zona de difícil acceso.

Desde el CIAE 112 se dio aviso urgente a Urxencias Sanitarias de Galicia 061 que acudieron con una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), a las Policías Nacional y Local,a Salvamento Marítimo, a Gardacostas de Galicia y a los Bomberos de Ferrol.

Practicando escalada

Según la información facilitada por las fuerzas de seguridad, la víctima , una mujer de unos treinta años, e encontraba con una grupo de amigos que iba a realizar una actividad de escalada cuando resbalo mientras accedía por un sendero precipitándose por una altura aproximada de unos 70 metros.

A su llegada los bomberos de Ferrol descendieron hasta la zona en donde había quedado la joven para asegurarla y facilitar su rescate por parte del helicóptero Helimer 402 de Salvamento Marítimo.

Durante las labores de auxilio un bombero le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar ((RCP), a la espera del Helicóptero

Salvamento Marítimo desplazó a la zona al helicóptero Helimer 402. rescatando a la mujer, y trasladándola a tierra , en las inmediaciones del faro de Cabo Prior en donde se encontraba la ambulancia medicalizada y fue atendida por los servicios médicos del 061 aunque a pesar de los esfuerzos realizados y de las maniobras de reanimación practicadas no se pudo hacer nada por salvarle la vida debido al fuerte golpe recibido en la caída.