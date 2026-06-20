Gran brillantez en la Jura de Bandera en Ferrol de 120 civiles, acto que se enmarca en el 300 aniversario de Ferrol como Departamento Marítimo

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La plaza de Armas fue el escenario en la mañana de este sábado, día 20 de junio, de un evento único, la Jura de Bandera de personal civil con motivo del 300 aniversario de Ferrol como Departamento Marítimo del Norte. Acto organizado por la Armada en colaboración con el Concello de Ferrol

La cita se enmarcó en el 300 aniversario de la ciudad cuando en el año 1726, la decisión de establecer en Ferrol uno de los principales departamentos marítimos de la Corona marcó para siempre jamás el destino de esta urbe y, a partir de ese momento, Ferrol dejó de ser solo un enclave costero para convertirse en uno de los grandes centros estratégicos y navales de España. Las infraestructuras militares y civiles no solo transformaron el paisaje urbano, sino también el alma de esta ciudad y el Armada desempeñó, y sigue haciéndolo, un papel fundamental en esta historia, como motor económico y social.

120 civiles,desde los 90 años a los 18, entre ellos el alcalde ferrolano, varios ediles populares y la delegada territorial de la Xunta, han jurado o prometido fidelidad a la Bandera de España, manifestando o refrendando con ello su compromiso con la defensa de España en una ceremonia presidida por el Almirante Jefe del Arsenal, Vicente Rubio Bolívar, al que acompañaba el alcalde ferrolano.

El recinto de la plaza, especialmente la fachada del Palacio Municipal se encontraba engalanado en una jornada festiva en la que estuvieron presentes numerosos ferrolanos , familiares de los civiles que juraban la Bandera, y amigos, así como diversas autoridades civiles y militares, e invitados, acto desarrollado con un tiempo más que veraniego, con una muy alta alta temperatura,por lo que los efectivos sanitarios estuvieron atentos durante toda la mañana y se vieron obligados a atender a alguno de lo asistentes.

Sobre las doce menos veinte desfilaron desde la Plaza de la Constitución, por la calle Tierra hasta la Plaza de Armas

una Compañía de honores integrada por la Escuadra de Gastadores y la Unidad de Música del Tercio del Norte de Infantería de Marina y su Sección de honores, una Sección de alumnos de la Escuela Antonio de Escaño y otra Sección del Arsenal de Ferrol. La Fuerza estaba al mando del capitán de Infantería de Marina José Joaquín Perales Garat.

Entre los asistentes se encontraban el teniente alcalde de Ferrol, Javier Díaz Mosquera; la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros Barros; el presidente de la Autoridad Portuaria, José Antonio Álvarez Vidal; la vicerrectora del Campus de Ferrol, Ana Isabel Ares Pernas; el Comisario Jefe de la Policía Autonómica, Jorge Manuel Rubal Pena; los ediles del grupo popular del concello de Ferrol, María del Carmen Pieltain,Susana Sanjurjo, Blanca García, Patricia Cons, Maica García, Rosa Martínez y Aran López; el jefe de la Policía Local, José A. Chao y Jefa de Protocolo del Concello, Leonor Bermejo.

La representación militar estaba formada, entre otros, por el Delegado de Defensa en Galicia, capitán de navío Jesús Ángel Paz Pena; el contralmirante (r) Antonio Pintos Pintos; el coronel del Tercio del Norte de Infantería de Marina, Antonio Palmero Romero; el jefe de la Oficina de Apoyo a Jefatura, capitán de navío Manuel Aguirre González; el CN José Manuel Faraldo Sordo, comandante de la Esengra; el Intendente de la Armada en Ferrol, coronel Javier Naranjo Rodríguez; los comandantes de las fragatas «Juan de Borbón» y «Méndez Núñez», capitanes de fragata Miguel Romero Contreras y Jaime Muñoz-Delgado Pérez; el comandante del BAC«Cantabria» capitán de fragata Manuel Romero Nieto; y el comandante de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol (Comarfer), CF José M. de Mata Hervás. Asimismo asistieron mandos de dependencias de la Armada y otras representaciones del Ejército de Tierra; del Aire y del Espacio; de la Guardia Civil y Policía Nacional.

A las doce menos diez de la mañana se incorporó a la Fuerza la Bandera Nacional, del Tercio Norte, y se le rindieron honores.

Unos minutos después llegó a la Plaza el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, va Vicente Rubio Bolívar, que fue recibido por el coronel del Tercio Norte, Antonio Palmero Romero y se le rindieron los honores de ordenanza, interpretando la Unidad de Música la «marcha de Infantes” .

El Almirante seguidamente pasó revista a la Fuerza a los sones de la «marcha almirante».

El Almirante recibió a los pies de la escalera del Palacio Municipal al alcalde, José Manuel Rey Varela, y ambos presidieron el acto

A continuación todos los presentes cantaron la Salve Marinera.

JURA DE BANDERA

Seguidamente se procedió al acto principal de la jornada, a la jura de la Bandera. Tras la lectura del artículo sexto de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas el comandante-jefe del Tercio del Norte, coronel Antonio Palmero Romero de la Escaño pidió el juramento o la promesa a los 103 civiles y el capellán castrense rezó una breve oración, «ruego a Dios que os ayude a cumplir con lo que habéis jurado o prometido»

Los civiles desfilaron, uno por uno, ante la Bandera de España, bajando la cabeza ante ella y besándola, en señal de que España acepta su juramento o promesa, a los sones de diversas marchas interpretadas por la Unidad del Tercio del Norte sin que faltase la ya tradicional «Banderita Española» de «Las Corsarias»…(Banderita tu eres roja, banderita tu eres gualda, llevas sangre llevas oro, en el fondo de tu alma).

Lo hicieron en primer lugar el alcalde José Manuel Rey Varela y miembros del grupo popular, así como la delegada territorial de la Xunta, a los que siguieron el resto de jurandos.

PALABRAS DEL VA VICENTE RUBIO BOLIVAR

Seguidamente tomó la palabra el Almirante del Arsenal, va Vicente Rubio Bolívar,

«Hace 3 siglos el Rey de España, Felipe V, firmó una orden en la que disponía la creación de tres Departamentos Marítimos donde se construirían tres Arsenales con sus Astilleros para potenciar y modernizar la Armada de esa época.

No fue una orden cualquiera, nos ha traído a donde estamos, ha vertebrado a la Armada y lo que es más importante a las personas que hemos servido en ella desde entonces, creando lazos familiares y personales con las ciudades y regiones cabecera de los Departamentos. Uno de ellos, el del Norte, se establecería en la Ría de Ferrol, inicialmente en la villa de La Graña, pero algunos años después se trasladaría a Ferrol, construyéndose a continuación el Arsenal y Astillero que siguen desempeñando hoy las mismas funciones por las que fueron creados entonces, y junto a ellos el Barrio de La Magdalena. Ferrol pasó, en pocos años, de ser una pequeña aldea a la ciudad más poblada de Galicia. De la mano de la Armada surgió el Ferrol moderno, la ciudad industrial más importante de Galicia, donde trabajaron los mejores técnicos, ingenieros y científicos, no solo españoles, sino de toda Europa. Esto suena muy familiar hoy en día.

Los protagonistas

Pero los protagonistas hoy no son ni Ferrol, ni la Armada, sois quienes habéis decidido manifestar públicamente, mediante un juramento y un beso a la Bandera vuestro compromiso con España.

Hoy no juráis vestir un uniforme, no asumís el deber de empuñar un arma ni de ocupar un puesto en formación. Pero sí dais un paso profundamente valiente: afirmar, delante de vuestra familia, de vuestra historia y vuestra conciencia el compromiso con España, con sus valores y con todos los españoles.

La Constitución en su artículo 30 establece que los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. La defensa de España no es exclusiva de quienes servimos en las Fuerzas Armadas, también pertenece a quienes, desde la vida civil sostenéis cada día este país, con vuestro esfuerzo silencioso, quienes educáis, cuidáis, construís, investigáis, trabajáis, creáis oportunidades y levantáis hogares. Porque una nación no se mantiene únicamente por quienes la defienden en primera línea sino también por quienes la hacen digna de ser defendida trabajando por el bien común.

La Bandera que besáis representa generaciones enteras que soñaron con una España mejor, personas que sacrificaron comodidad, tiempo e incluso su vida para traernos hasta aquí. Representa todo lo que es España y aquello que nos une, sus colores nos evocan historia, memoria, responsabilidad y esperanza.

Y precisamente porque no formáis parte de la milicia, este acto tiene un valor especial. Porque nadie os obliga, estáis aquí por convicción, porque habéis dicho públicamente que os importa España y os habéis comprometido a mejorar el legado recibido.

No son necesarias grandes gestas, se demuestra en los actos cotidianos, trabajando con honestidad, cumpliendo los compromisos, tendiendo la mano y no siendo indiferentes.

Valoramos vuestro gesto

En las Fuerzas Armadas valoramos gestos como el que acabáis de hacer, necesitamos ciudadanos como vosotros, capaces de emocionarse con lo que nos une, personas que sienten la responsabilidad de luchar por algo que merece cuidado y mucho esfuerzo.

No habéis prometido perfección sino compromiso. Habéis prometido no fallar y hacer del servicio a España un objetivo.

Espero que con el paso del tiempo recordéis este acto con la emoción vivida, el orgullo de vuestros familiares y de estos marinos que hoy formamos junto a vosotros. Que esa emoción os acompañe siempre, que nunca perdáis el orgullo sereno de haber dicho “sí” a nuestra tierra, a nuestra gente y a nuestros valores.

Que la Virgen del Carmen, patrona de la Armada, os acompañe en esta singladura.

Y ahora les pido que como refrendo final al compromiso adquirido se unan a nosotros y puestos en pie, griten conmigo:¡Viva España! ¡Viva el Rey!, vivas que fueron contestadas por los asistentes y muy aplaudidas

HOMENAJE A LOS CAÍDOS

Después de esta alocución dio comienzo el acto oficial de homenaje a los soldados de todos los tiempos que «sirvieron con lealtad y murieron con honor en defensa de la Patria».

Dos de los jurandos depositaron una corona de laurel ante una cruz en honra a los Caídos, mientras los marinos cantaban «la muerte no es el final…». «Cuando la pena nos alcanza por el hermano perdido, cuando el adiós dolorido busca en la Fe su esperanza. En Tu palabra confiamos con la certeza que Tú ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz. Ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz»….

El capellán castrense rezó una oración por los fallecidos y en esos momentos se escuchó una descarga de fusilería en honor a los miembros fallecidos de la Armada.

Finalizaron los actos con el canto del Himno de la Armada y el desfile de las fuerzas ante las autoridades y demás asistentes.





ENCUENTRO CON LOS MEDIOS

Finalizado el acto el almirante Rubio Bolívar y el alcalde Rey Varela mantuvieron un encuentro con miembros de los medios de comunicación.

Un paso importante el hacer la Jura de Bandera con los ferrolanos

El almirante señalaba que «El marco es incomparable, la plaza de Armas es un sitio emblemático de Ferrol y estamos muy contentos de haber hecho un acto que normalmente es un acto militar y que lo hacemos siempre dentro de instalaciones militares .Yo creo que ha sido un paso muy importante el haber podido hacerlo aquí en la calle, con los ferrolanos.

Estoy muy agradecido al concello de Ferrol y a su alcalde, por haber dado esta oportunidad. Hacer en la calle el acto militar más emblemático que se pueda. Hacer, como es una jura de Bandera.

Es una suerte y una responsabilidad la realización de este acto en la plaza principal de la ciudad.. Yo me tomo como objetivo, y en eso creo que lo comparto también con el alcalde porque lo hemos hablado muchas veces, el dar a conocer la importancia que ha tenido la Armada, los marinos para que Ferrol sea lo que es hoy. Lo he dicho en mis palabras, Ferrol era una pequeña localidad y, bueno, gracias a que se trajo aquí, el arsenal, el astillero, por donde pasaron los mejores científicos del mundo y Ferrol creció y es lo que es hoy.

Y esperemos que de la mano que hemos llegado hasta aquí pues seguir progresando hacia el futuro. Y que los años que vienen pues sean unos años de progreso, y de mayor desarrollo para Ferrol. Y bueno, la Armada sigue aquí, el astillero sigue aquí y estamos haciendo barcos nuevos y dando carga trabajo en el sector naval.

Para mí es una satisfacción el ver la variedad de gente que ha estado hoy en esta plaza, y sobre todo la que ha pasado delante de la Bandera, gente de todas las edades. Yo le doy a todo esto muchísimo valor, porque para nosotros es un orgullo saber que nos apoya la sociedad y es de lo que se trata, yo creo que la Bandera es patrimonio de todos y tiene que estar abierta a todos. Y, a mí me ha emocionado, de verdad»

Ganar el presente y el futuro

Por su parte el alcalde ferrolano, que este sábado juró Bandera, manifestó que “ Yo creo que la unión de la Armada y la ciudad es clara. Conmemoramos sus 300 años, por eso estamos en un año especial. Un año para recordar toda nuestra historia, pero además como ha dicho el almirante, con una colaboración muy creciente, que nos está permitiendo ganar el presente y sobre todo, ganar el futuro, por tanto esta implicación civil con la Armada es un perfecto correlato a la implicación que la Armada siempre ha tenido también con la ciudad.

Lo más importante, conmemoramos 300 años, 300 años de historia. Y esto, bueno, nos va a permitir si seguimos trabajando juntos celebrar dentro de otros 300 ese gran salto que Ferrol va a volver a tener para el futuro”.