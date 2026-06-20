Detenidos dos hombres por sustraer ocho bobinas de aluminio en Ferrol

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Dos hombres han sido detenidos por la Policía Local de Ferrol como supuestos autores del robo de ocho bobinas de aluminio. Todas ellas han sido recuperadas.

Tal y como ha trasladado el Ayuntamiento ferrolano en una nota de prensa, la actuación se llevó a cabo en la noche de este viernes, cuando alrededor de las 23.59 horas la sala de la Policía Local recibió una llamada alertando de la presencia de dos individuos que estaban dentro de una furgoneta en la rúa Instituto.

En esta ubicación, los agentes localizan dicho vehículo, en el que se encontraban los dos sospechosos, así como ocho bobinas de aluminio. Su valor en el mercado podría aproximarse a los 500 euros cada una.

Finalmente, los sospechosos fueron detenidos por la Policía Local.





