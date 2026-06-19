El juzgado deja en libertad provisional al detenido por cortar con una hoz la oreja a un hombre en Fene

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El Juzgado de la plaza número 1 de Ferrol, en funciones de guardia, ha decretado libertad provisional para el hombre detenido en la mañana de este miércoles, 17 de junio, como presunto autor de la agresión en la que mutiló parte de una oreja a un vecino de A Capela (A Coruña) con una hoz en la parroquia de Sillobre, en el municipio de Fene, según han confirmado fuentes judiciales.

El acusado, que permanecía en paradero desconocido desde el pasado 1 de junio, fue arrestado por la Guardia Civil en una vivienda ocupada del barrio ferrolano de Caranza, en las conocidas como casas de Bazán. Tras pasar a disposición judicial este viernes, la autoridad competente ha acordado su puesta en libertad con medidas cautelares.

Entre las condiciones impuestas por el juzgado figuran la obligación de comparecer ante el tribunal cada 15 días, así como la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros del denunciante y de mantener cualquier tipo de comunicación con él durante el tiempo que dure la instrucción de la causa.

El suceso, que causó gran conmoción en la comarca de Ferrolterra, se produjo en la parroquia de Sillobre, cuando el ahora investigado, presuntamente, atacó con una hoz al herido y le seccionó parte del pabellón auditivo.

Además, según el atestado de la Benemérita, el agresor también rompió la ventanilla del vehículo en el que viajaba su propia esposa en el momento del altercado, causándole heridas por los cristales rotos.

Los investigadores han constatado que el detenido residía de manera irregular en una casa ocupada en Sillobre, donde compartía techo con otros dos moradores de avanzada edad, y que ya había protagonizado incidentes previos con amenazas a otros residentes de la zona. Con estas medidas cautelares, el presunto agresor queda en libertad a la espera de que prosiga la investigación judicial.