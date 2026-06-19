Falleció el ferrolano José Torregrosa un referente en lo social y cultural

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A los 81 años de edad ha fallecido en la tarde de este viernes, día 19, en Ferrol José Torregrosa «un referente presente nas cuestións sociais e culturais da nosa cidade, formando varias xeracións de alumnado e arroupando ás amizades na solidariedade e o compromiso para o progreso colectivo», como así señalaban la Asociación Cultural Fuco Buxán, el Club de Prensa de Ferrol y el Colexio Ludy en el año 2023 en un acto de homenaje.

Nacido en Ferrol en 1945, a mediados de los 60 empezó a escribir en prensa en La Voz de Galicia. En el 1972 fue condenado a 9 meses de cárcel por su implicación con los sucesos del 10 de marzo. Pasó dos años como dramaturgo en Madrid y regresó a Ferrol en el 76, ingresando posteriormente en el Grupo Chorima al dedicarse de manera regular a la poesía.

Maestro en el Colexio Ludy, Torregrosa entró en la directiva de Fuco Buxán en los noventa y dirigió su revista Razón Socialista a partir del año 2000. De forma paralela, fue columnista del Nordesía de Diario de Ferrol escribiendo sobre cine y literatura, dos de sus grandes pasiones.

Desde Galicia Ártabra enviamos nuestro sentido pésame a su esposa Mirella, hijas Úrsula y Graciela, hijos políticos, nietas y nieto y demás familiares y amigos. Descanse en paz