Este domingo empieza un verano histórico para Galicia, que presenciará su primer eclipse solar total desde 1912

El verano comienza este domingo, 21 de junio, a las 10,24 horas. Tendrá una duración de 93,65 días, la estación más larga del año, y terminará el 23 de septiembre, a las 2,05 horas.

De ello informa el coordinador científico del Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), José Ángel Docobo, quien destaca que «este año el mes de agosto va a ser excepcional» debido al eclipse total de sol, algo que no ocurre en Galicia desde el 17 de abril de 1912. Explica que el último eclipse en Galicia fue «muy curioso«, ya que «la duración de la totalidad» fue de «apenas un segundo».

Lugares como Verín y O Barco de Valdeorras (Ourense) vivieron el eclipse total de 1912. Hasta O Barco se desplazó el director del Observatorio Fabra, el famoso astrónomo catalán Josep Comas Solá. En cambio, el lalinense Ramón María Aller Ulloa estaba en el observatorio de Castro Urdiales, desde donde hizo una histórica fotografía del eclipse parcial, aunque de gran magnitud.

Ante, el 30 de agosto de 1905, hubo otro eclipse total de sol con una trayectoria muy similar al que se verá en agosto de este año. «Por lo tanto, comarcas del norte de Galicia vuelven a ser privilegiadas en el sentido de que en ellas se va a repetir la máxima duración de la totalidad», destaca el profesor Docobo. «De nuevo va a ser en A Mariña de Lugo, con alrededor de un minuto y 45 segundos, donde más va a durar la fase total dentro del territorio gallego. En buena parte de la provincia coruñesa y en casi toda la de Lugo, el eclipse será total, incluso en lugares del oriente ourensano como O Barco, que repetirá la experiencia de 1912″, relata.

«Según nos vamos desplazando hacia el sur la duración de la totalidad va a ir disminuyendo, así en la capital lucense será de un minuto y 24 segundos; en Ferrol, un minuto y 28 segundos; o en A Coruña, un minuto y 16 segundos. En el Altar do Sol de Alperiz (Lalín), será de 20 segundos. La línea límite de la totalidad pasará por el aeropuerto de Lavacolla», explica José Ángel Docobo.

El fenómeno astronómico del siglo en Galicia comenzará cerca de las 19,30 horas, cuando la Luna va a ir poco a poco tapando el Sol. Sobre alas 20,28 tendrá lugar la fase total, y después la Luna irá dejando que el Sol brille de nuevo hasta que alrededor de las 21,20 termine completamente este eclipse histórico, «dado de tendrán que pasar 154 años para que pueda contemplarse otro semejante en el noroeste peninsular», destaca el profesor Docobo.

«El final de esta jornada astronómica correrá al frente de las Perseidas durante la noche inmediata, incluso no sería descartable que durante los segundos de totalidad del eclipse se pueda ver alguna», añade. Tampoco hay que olvidar que el día 28 de agosto habrá un eclipse casi total de Luna, que llegará a su punto máximo poco después de las 6,00 horas de la madrugada.

LA PRIMAVERA MÁS SECA EN MEDIO SIGLO

Por otra parte, termina la primavera más seca en medio siglo en Santiago, en donde solo se midieron 83,2 litros por metro cuadrado.

La USC apunta que la media de la primavera en Santiago es de 340 litros por metro cuadrado, mientras que la más seca en las últimas décadas tuvo lugar en 1990 (146 litros por metro cuadrado). De hecho, hubo varios años que superaron los 500 litros por metro cuadrado.