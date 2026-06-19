Este domingo comienza el verano

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El verano astronómico ya tiene fecha y hora de llegada en España. La nueva estación comenzará oficialmente a las 9.24 horas (hora peninsular) de este domingo, 21 de junio, según los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional. A partir de ese momento arrancará un periodo de 93 días y 16 horas que se prolongará hasta el próximo 23 de septiembre, cuando dará comienzo el otoño.

La llegada del verano en el hemisferio norte coincide con un momento muy concreto del recorrido de la Tierra alrededor del Sol: el instante en que nuestro planeta pasa por el punto de su órbita desde el que el Sol alcanza su máxima declinación norte. Ese día, el astro rey llega a su mayor altura sobre el horizonte al mediodía y dibuja el arco más largo en el cielo, lo que se traduce en la jornada con más horas de luz solar de todo el año.

Además, durante varios días la altura máxima del Sol al mediodía apenas parece variar. Por este motivo, el inicio del verano también recibe el nombre de solsticio de verano (del latín solstitium, es decir, “Sol quieto”). En ese mismo instante, en el hemisferio sur comenzará el invierno.

El Observatorio Astronómico Nacional explica en un informe sobre la estación estival que el comienzo del verano puede producirse, como máximo, en tres fechas distintas del calendario: 20, 21 o 22 de junio. Sin embargo, durante todo el siglo XXI solo tendrá lugar los días 20 o 21 de junio.

El inicio más temprano se registrará en 2096, mientras que el más tardío tuvo lugar en 2003. Estas variaciones se deben a cómo encajan los años del calendario (algunos bisiestos y otros no) con la duración real de la órbita de la Tierra alrededor del Sol.

El próximo 6 de julio tendrá lugar el afelio, el momento de máximo alejamiento anual entre la Tierra y el Sol. Entonces, la distancia entre ambos cuerpos superará los 152 millones de kilómetros, unos cinco millones más que en el perihelio, el punto de menor separación, que se produjo el pasado 3 de enero.

LA ESTACIÓN MÁS LARGA DEL AÑO

El verano es la estación más extensa en el hemisferio norte. La razón está en que la órbita terrestre alrededor del Sol no es circular, sino elíptica, y esta época del año coincide con el momento en el que la Tierra se encuentra más alejada de nuestra estrella.

Cuando eso ocurre, el planeta se desplaza más lentamente por su órbita, tal y como establece la conocida segunda ley de Kepler. Como consecuencia, necesita más tiempo para alcanzar el punto en el que comienza la siguiente estación, el otoño.

Aunque el día del solsticio de verano es el que acumula más horas de luz solar, la diferencia entre el día y la noche varía en función de la latitud. En Madrid, la jornada del solsticio contará con 15 horas y 3 minutos de Sol, frente a las 9 horas y 17 minutos registradas durante el solsticio de invierno.

La diferencia entre el día más largo y el más corto del año ronda así las seis horas de luz solar. Esa distancia se reduce cuanto más cerca se está del ecuador y alcanza sus valores máximos en los polos terrestres.

ECLIPSES

Las noches estivales, pese a ser más cortas, suelen ser las más cálidas del año y ofrecen buenas oportunidades para observar el firmamento. Además, durante las vacaciones es habitual desplazarse a zonas rurales o costeras con menor contaminación lumínica, lo que favorece la observación astronómica.

Este verano estará marcado por dos fenómenos destacados: un eclipse total de Sol el 12 de agosto y un eclipse parcial de Luna el 28 de agosto.

La fase total del eclipse solar será visible desde el Ártico, Groenlandia, Islandia, el norte del océano Atlántico y desde España justo antes de la puesta del Sol. En cuanto al eclipse lunar, que alcanzará una magnitud muy elevada, podrá observarse desde América, Europa y África, aunque en España la Luna se ocultará antes de que finalice el fenómeno.

Entre los fenómenos astronómicos más interesantes de la estación también figuran las lluvias de meteoros de las delta acuáridas, cuyo máximo se espera en torno al 31 de julio, y las populares perseidas, que alcanzarán su pico alrededor del 13 de agosto. Las lunas llenas del verano tendrán lugar los días 29 de junio, 29 de julio y 28 de agosto.