Falleció en Ferrol el sacerdote José A. Fernández Santos. Muy ligado durante años al barrio de Canido

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A los 87 años de edad ha fallecido en el hospital naval del Centro Hospitalario Universitario de Ferrol el sacerdote José Antonio Fernández Santos (Castromaior, 24 de abril de 1939).

Ordenado en Ferrol el 7 de enero de 1963 desempeñó diversos cargos en la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, entre otros atendiendo la parroquia de Canido, en donde apoyó al grupo scout, en la Escuela de Tiempo Libre diocesana , o como Delegado de Enseñanza de los profesores de religión, y director de la Teología de seglares.

La capilla ardiente se encuentra instalada en el Tanatorio San Lorenzo, en Ferrol, y el funeral por su eterno descanso se celebrará el lunes en la iglesia de San Rosendo teniendo después lugar el acto del sepelio en el cementerio municipal de Catabois.

«La pérdida de un sacerdote es un momento de profundo dolor para la comunidad religiosa a la que pertenecía. En estos momentos difíciles, es importante encontrar las palabras adecuadas para recordar y honrar su vida y su legado. Su ausencia física es dolorosa, pero su espíritu seguirá guiándonos y protegiéndonos desde el cielo.»