Falleció el ferrolano Guillermo Evia Tojeiro

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Con profundo pesar despedimos a Guillermo Evia Tojeiro, quien nos ha dejado a los 93 años de edad. Falleció al mediodía de este viernes en Madrid en donde últimamente residía junto a su hija Pilar y familia.

Su partida deja un vacío imposible de llenar, pero también el legado de una vida íntegra y plena. Guillermo fue, ante todo, un buen ferrolano: un hombre profundamente vinculado a su tierra, a su historia y a sus gentes, de las que siempre formó parte con orgullo y entrega. Gran parte de su vida la boral la ejerció en una consignataria, en la ciudad departamental.

También desempeñó el cargo de concejal, como miembro de la corporaciòn municipal desde el año 1974 hasta los los inicios de la Transición Española

Quienes tuvieron la fortuna de cruzar caminos con él lo recordarán como un buen amigo y un compañero excepcional. Su lealtad, su mano siempre tendida y su calidez humana marcaron la vida de todos sus colegas y seres queridos.

El traslado del cadáver a su ciudad natal se efectuará este sábado, y será llevado al tanatorio Albia en donde permanecerá la capilla ardiente hasta las 11 de la mañana del domingo para ser enterrado en el cementerio municipal de Catabois. En los próximos días se celebrará un funeral por su eterno descanso, en fecha aún por confirmar.

Desde Galicia Ártabra enviamos nuestro más sincero pésame a sus hijos Guillermo, Pilar y Francisco Javier y demás familia.

La familia agradece de corazón las muestras de cariño recibidas en estos momentos tan difíciles. Su recuerdo permanecerá vivo en el corazón de todos los que lo quisieron, de muchos ferrolanos..