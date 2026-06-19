Mery seguirá formando parte del proyecto deportivo del Valdetires Ferrol

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El Valdetires Ferrol continúa perfilando su plantilla de cara a la próxima temporada con la renovación de Mery, que seguirá defendiendo los colores de la entidad ferrolana durante la campaña 2026-2027.

El anuncio fue realizado por el club a través de sus redes sociales, donde destacó la importancia de la jugadora dentro del proyecto deportivo. Desde la entidad señalaron que siempre es «un gusto» poder contar con futbolistas como Mery y la definieron como una pieza importante dentro de la familia verde.

Con esta renovación, el Valdetires Ferrol da un nuevo paso en la configuración de su plantilla para el próximo curso, asegurándose la continuidad de una jugadora que ya forma parte de la estructura del equipo y que volverá a aportar su experiencia y trabajo sobre la pista.

La continuidad de Mery se suma a los movimientos que viene realizando la entidad en las últimas semanas para consolidar un bloque competitivo con vistas a los retos de la próxima temporada, con el retorno de Carol Senra tras su periodo laboral fuera de la ciudad, además de las renovaciones de Irene Cela, Iria Santos y Valeria Montero.

Desde el club mostraron además su satisfacción por seguir contando con la jugadora, a la que trasladaron públicamente sus mejores deseos para una nueva campaña defendiendo el escudo ferrolano.